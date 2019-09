Giulia Cavaglia è rifatta? L’ex tronista conferma e pubblica il ‘prima e dopo’ l’operazione.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglia, nonostante le polemiche in seguito alla rottura con la sua scelta, Manuel Galiano, continua ad essere molto seguita ed amata dai fan. La bella torinese ha mostrato ai suoi seguaci su Instagram alcuni ritocchini che ha svolto sul suo volto: nessuno se lo sarebbe mai aspettato! Ha dimostrato, con tanto di foto di ‘prima e dopo’ di aver modificato il suo naso. Siete curiosi di vederla con un profilo nuovo? La giovane ha anche raccontato per filo e per segno a quale intervento si è sottoposta. Ecco nel dettaglio le sue parole e la foto.

Giulia Cavaglia rifatta? L’ex tronista pubblica il ‘prima e dopo’ l’operazione

Giulia Cavaglia si è rifatta il naso: a confermarlo è la stessa ex tronista che, non solo ha pubblicato il prima e dopo l’operazione, ma ha anche spiegato per filo e per segno a che tipo di intervento si è sottoposta.

La giovane torinese ha fatto un intervento estetico diverso da quello che solitamente si fa come definitivo. La Cavaglia ha indicato la clinica a cui si è rivolta e ha spiegato di aver fatto il rinofiller. Si tratta di un intervento che dura solo qualche minuto e che ti fa salire la punta del naso, eliminando eventuali tipologie di ‘gobbe’. “Non è permanente”, spiega Giulia, “dopo un po’ di riassorbe e dopo un anno va rifatto“.