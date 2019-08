Dopo Manuel Galiano, sembra che Giulia Cavaglia abbia un nuovo amore: ecco l’indizio social che non sfugge e che, ovviamente, insinua il dubbio.

È stata per un bel periodo al centro dei riflettori. Terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Giulia Cavaglia è stato al centro dell’attenzione di tutti soprattutto in seguito alle insistenti e continue voci di un presunto tradimento di Manuel Galiano, suo corteggiatore nonché sua scelta, ad Ibiza. Attualmente, nonostante il ‘polverone’ sia completamente passato e, soprattutto, dimenticato, l’ex tronista torinese continua ad essere davvero molto seguita. In particolare sui social. Ed è proprio su Instagram che, pochissime ore fa, è spuntato un indizio che potrebbe fare pensare che, dopo Manuel, Giulia abbia un nuovo amore. Curiosi di scoprire anche voi di cosa parliamo? Ve lo raccontiamo subito.

Giulia Cavaglia ha un nuovo amore? Ecco l’indizio emerso su Instagram

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo della vita amorosa di Giulia Cavaglia. Come svelato in un nostro recente articolo, subito dopo la fine della sua storia d’amore con Manuel Galiano, si è diffusa nel web la voce che l’ex tronista di Uomini e Donne avesse una relazione o, perlomeno, una frequentazione con Pietro Zamas. Da che cosa lo si evinceva? Semplice! Da una serie di likes che, la bella torinese, era solita cliccare ad alcune foto del giovane calciatore. Ecco. Nonostante Giulia abbia abbondantemente smentito queste voci, così come quelle di un flirt con Francesco Sole, l’ipotesi ‘nuovo amore’ si riaprono. Ed è, tra l’altro, un indizio social che insinuerebbe il dubbio. Di cosa parliamo? Dell’ultimo post di Giulia! È da poco ritornata da Mykonos. E così, per ‘inaugurare’ il suo ritorno a Torino, l’ex tronista pubblica una foto con una didascalia che lascerebbe davvero pensare.

“Dicon sono pazzo, ma pazzo di te”, recita la didascalia. Certo, è una canzone. E se questa frase, invece, fosse dedicata ad una sua nuova fiamma? Ammesso che lo sai, non ci sarebbe nulla di male, sia chiaro. Giulia è giovane, bella ed intelligente, no?

