Grande Fratello, Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati: l’ex marito di Tina Cipollari si è sfogato nella notte tramite una IG story.

Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello ma scoppiato una volta usciti: seppur con qualche polemica, Kikò Nalli ed Ambra Lombardo sono riusciti a vivere con tranquillità il loro rapporto. A quanto pare però, a distanza di mesi, la loro storia sembra esser giunta al capolinea: secondo il settimanale Nuovo, è stata Ambra a lasciare il parrucchiere, ex marito di Tina Cipollari, poichè non si sentiva abbastanza amata. Nella notte, il parrucchiere si è sfogato tramite un IG story ed ha fatto un po’ di chiarezza svelando i suoi pensieri. Ecco le sue parole.

Grande Fratello, Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati: lo sfogo di lui nella notte

Kikò Nalli, ex concorrente del Grande Fratello, nella notte ha fatto un piccolo sfogo in cui svela di essere in un momento in cui ha bisogno di riflettere.

“Ciao a tutti, ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, però ci sono dei momenti in cui devi riflettere, devi rispettare, devi essere rispettato. Questo è un momento in cui non ho voglia di parlare. Ho voglia semplicemente di riflettere, capire e tirare le somme di tante cose. Grazie“: queste sono le parole del parrucchiere che sembrano confermare la crisi con la sua compagna.