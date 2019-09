Raul Bova e la moglie Rocìo Munoz Morales beccati a litigare per strada: la discussione tra la coppia si fa accesa, ma ecco cosa c’è dietro.

Tra le coppie vip più affiatate del momento, c’è sicuramente quella formata da Raul Bova e Rocio Munoz Morales. I due sono più innamorati che mai, ma proprio nel periodo in cui tutti parlano del loro possibile matrimonio, la coppia è stata immortalata nel bel mezzo di una clamorosa lite. Le immagini sono apparse sul settimanale Chi, e sono molto eloquenti: Raul e Rocio sono nel bel pieno di una discussione molto accesa. Cosa sarà successo tra i due? Ve lo sveliamo noi!

Raul Bova e Rocìo Munoz Morales beccati durante una lite per strada: ma era tutto finto!

Nessuna lite furiosa tra Raul e Rocio. O meglio, nessuna lite reale! La discussione c’è stata, eccome. Ma le immagini pubblicate su Chi sono state scattate sul set di “Giustizia per tutti”, una serie tv che vedremo su Canale 5 nel 2020. I due piccioncini saranno proprio i protagonisti della nuova fiction: Rociò sarà un avvocato, mentre Raul interpreterà un broker accusato dell’omicidio della moglie. Insomma, una storia davvero intrigante. Ma niente paura per i fan della coppia: tra l’attore e la sua bella spagnola procede tutto a gonfie vele. A quando, quindi, le nozze? Rociò è stata molto chiara: “Io sono una donna tradizionale, aspetto una richiesta…”. Dovrà essere il bellissimo Raul a fare la prima mossa! Ma non c’è fretta per i fiori d’arancio: la coppia sembra essere davvero più unita che mai.