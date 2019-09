Karina Cascella attacca Ambra Lombardo dopo la rottura con Kikò, il consiglio per l’hairstylist: “Meglio perderla che trovarla!”. Ecco cosa è successo.

Quella che sembrava essere soltanto una voce di gossip, si è rivelata realtà. Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati. La coppia era nata nella casa del Grande Fratello, durante l’ultima edizione del reality. E nonostante lo scetticismo di molti, tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele. Fino a qualche giorno fa, quando tutto sembra essere precipitato. Kikò ha parlato poche ore fa di questa situazione, ma non è stato il solo. A commentare la loro rottura ci ha pensato anche Karina Cascella, opinionista dei programmi della D’Urso, che con Ambra non ha mai avuto un bel rapporto. Scopriamo cosa è successo.

Karina Cascella commenta la rottura tra Ambra e Kikò: “Ci vuole più rispetto per la parola Amore”

Karina Cascella non è mai stata una grande sostenitrice della coppia Kikò-Ambra. Nulla contro l’ex marito di Tina Cipollari, Karina l’ha sempre specificato. È stata sempre Ambra a non convincere la bella opinionista: secondo Karina, l’ex gieffina ha ‘sfruttato’ la storia con Kikò solo per visibilità. E, alla notizia della fine della loro relazione, la Cascella ha reagito così:

Ci va giù pesante Karina Cascella, che sembra essere ancora della stessa opinione di mesi fa. Accusa Ambra di essere stata finta e alla fine, un chiaro messaggio per Kikò: “Meglio perderla che trovarla una così“. L’opinionista, nelel stories successive, ironizza anche sul fatto che Ambra abbia lasciato Kikò proprio quando è iniziato Pomeriggio 5: per Karina, non è certo una coincidenza, ma solo un altro modo per far parlare di sè. Come replicherà la bellissima Ambra? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi!