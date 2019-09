Poco fa, è giunta la confessione di Sara Affi Fella: tramite alcune Instagram Stories, l’ex tronista ha dichiarato di attraversare un periodo particolare.

Sono diverse settimane, ormai, che Sara Affi Fella sta facendo preoccupare un po’ tutti i suoi followers. In alcune Instagram Stories di un po’ di tempo fa, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva dichiarato di essere stata costretta ad annullare le sue vacanze per problemi di salute. Non sappiamo cosa le sia successo. Tuttavia, sembra che il problema continui a persistere. Pochissime ore fa, infatti, la bella modella campana è intervenuta su Instagram per spiegare le sue attuali condizioni di salute. Il tutto è nato quando, dopo aver pubblicato una foto dall’ospedale, la giovane donna ha allarmato tutti i suoi sostenitori. Proprio per questo motivo, quindi, Sara si è sentita in diritto di dover chiarire.

Sara Affi Fella, la confessione Instagram: i fan sono in ansia

Sembra, infatti, che l’ex tronista di Uomini e Donne non stia attraversando un periodo facile. Lo aveva dichiarato recentemente Sara Affi Fella. E, pochissime ore fa, ne ha dato la conferma. Dopo, infatti, aver pubblicato una foto dall’ospedale Gemelli di Roma, i suoi fan si sono completamente allarmati. Lo dimostrano, infatti, le parole che la bella modella campana ha dichiarato in alcune sue recenti Instagram Stories. Ma non solo. Perché, in questi video social, l’Affi Fella si è lasciata andare ad una vera e propria confessione. L’ex tronista, infatti, dichiara di non stare attraverso un periodo facile. Anzi, per utilizzare le sue parole: “È un periodo davvero ‘particolare'”. Tuttavia, però, la campana non ha voluto svelare altro perché, da come dichiara, è solita non parlare pubblicamente della sua vita privata. Di conseguenza, quindi, non sappiamo cosa le sia successo nel dettaglio. Ricordiamo, infatti, che, durante il suo percorso a Uomini e Donne, l’ex tronista ha subito un delicato intervento chirurgico. Cosa le sarà successo ancora?

