Chi è Rocio Munoz Morales: età, carriera e vita privata della futura moglie di Raul Bova, ormai è sempre più vicino il giorno delle nozze…

Rocio Munoz Morales è la donna che sta per diventare la moglie di Raul Bova: il loro matrimonio è sempre più vicino. Le ultime notizie di gossip, infatti, parlano della coppia che sta cercando una Chiesa di loro piacimento nei pressi di Roma. Un evento molto atteso, questo, che di sicuro attrarrà l’attenzione dei media nazionali. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio chi è Rocio Munoz Morales, l’età, la carriera e un po’ di vita privata.

Rocio Munoz Morales: età e carriera della futura moglie di Raul Bova

Rocio è nata a Madrid il 10 giugno 1988 (quindi il segno zodiacale è Gemelli). E’ una delle attrici più belle in circolazione e per questo ci sentiamo di dire che Raul Bova abbia scelto molto, molto bene. Spagnola, sì, ma italiana d’adozione. Perché l’apice del suo successo l’ha raggiunto proprio nel nostro paese. Si è fatta apprezzare sia al cinema che al teatro. Un’artista completa che, come non tutti sanno, nasce ballerina. Nel 2006, infatti, riesce ad entrare a far parte di un tour mondiale di rilevante importanza con Julio Iglesias. Poi, la sua carriera continua nel ruolo di modella. In Italia, invece, si fa apprezzare come attrice: l’abbiamo vista in Immaturi, film tra l’altro con la partecipazione di Raul Bova.

Vita privata e il rapporto con Raul Bova

Hanno uno splendido rapporto. E’ nato tutto da un ‘tradimento’, se n’è parlato anche molto a lungo. Una situazione che ha fatto soffrire molto Rocio che, in più occasioni, ha ribadito che non apprezza chi rovina le famiglie, ma ha profonda stima, invece, di che ne crea di nuove. Il suo rapporto con Raul Bova va a gonfie vele: hanno avuto due bambine, una nel 2015, l’altra nel 2018: Luna ed Alma. Adesso tutta la famiglia vive a Roma, in centro.

