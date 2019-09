Temptation Island Vip Anticipazioni, Anna Pettinelli si dispera in lacrime: “È un co*****e”. Cosa avrò visto?

Manca poco alle seconda puntata di Temptation Island Vip. E se il buongiorno si vede da mattino, ci sarà da divertirsi. La prima puntata del reality è già stata ricca di colpi di scena. Ma, a quanto pare, anche il secondo appuntamento col reality dei sentimenti sarà davvero succulento. Le anticipazioni parlano chiaro: nuovi video shock per i concorrenti. Nello specifico, Anna Pettinelli vedrà qualcosa di davvero sconvolgente. La concorrente reagisce davvero male. Non l’abbiamo mai vista così. Se non temente gli spoiler, vi mostriamo tutto!

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip Anticipazioni, Anna Pettinelli si dispera in lacrime: cosa avrà visto?

Anna Pettinelli e Stefano Macchi formano una delle coppie che si sono messe in gioco a Temptation Island Vip. Ma stando alle anticipazioni della prossima puntata, Stefano farà ingelosire un bel po’ la sua fidanzata dai capelli rosa. Anna sembra davvero disperata. Scoppia in lacrime e definisce Stefano un ‘cogl****”. Guardate le immagini pubblicate dall’account ufficiale della trasmissione:

A nulla servono le parole consolatorie dell’amica Serena Enardu. Anna sembra davvero affranta. Il motivo? Pare che al suo Stefano piaccia un’altra. È quello che la Pettinelle ripete tra le lacrime. Cosa avrà visto nel pinnettu? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island Vip. Appuntamento a lunedì 16 settembre su Canale 5.