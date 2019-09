Pamela Prati, balletto ‘hot’: l’asciugamano scivola giù, la showgirl sarda è completamente nuda. Vediamo insieme il post bollente.

È stata la protagonista assoluta del caso più chiacchierato dell’anno. Parliamo di lei, Pamela Prati, che col suo matrimonio finto con Mark Clatagirone ha ‘appassionato’ i telespettatori per mesi e mesi. Ma dopo la bufera degli ultimi tempi, Pamela sembra essere tornata alla normalità. Basta dare un’occhiata al suo Instagram, dove la bellissima showgirl sarda ama condividere coi fan foto e video delle sue giornate. Ma poco fa, la Prati ha letteralmente infiammato il social: un balletto ‘hot’, in cui Pamela si copre solo con un’asciugamano. La showgirl è nuda, diamo un’occhiata al post’ bollente’.

Pamela Prati balla nuda su Instagram: il video è ‘bollente’

Pamela Prati sembra aver dimenticato il polverone che l’ha ricoperta per via delle nozze col fantomatico Mark Caltagirone. E torna a fare quello che ha sempre amato fare, ovvero ballare. Tutto normale, se non fosse che Pamela si è lasciata andare a un balletto decisamente ‘hot’. Il tutto ripreso e pubblicato sul suo profilo di Instagram. Il post è bollente, la showgirl è completamente nuda. Guardate un po’:

Il video non è passato di certo inosservato: la showgirl è decisamente sexy. E l’asciugamano scivola sempre più giù. L’incidente hot è dietro l’angolo, dato che Pamela è completamente nuda. Inutile negare che il fisico della bellissima showgirl farebbe invidia a una ventenne. Nel bene o nel male, Pamela Prati farà sempre parlare di sè!