Alberto Urso si è fidanzato: chi è la ragazza, l’annuncio a Verissimo a Silvia Toffanin ed al suo pubblico. Per lui c’è anche una graditissima sorpresa

Alberto Urso, vincitore di Amici 2019, si è raccontato senza filtri a Verissimo con Silvia Toffanin. Ha rivelato tanti retroscena sulla sua vita privata e anche qualcosa che riguarda la conduttrice di Canale 5, Maria De Filippi: “E’ stata come una seconda mamma. Non solo per me. Tutti i ragazzi che sono lì dentro per tutti quei mesi sono sempre coccolati costantemente. Mia mamma è al settimo cielo e ancora non ha metabolizzato tutto questo. La nonna è stata il fulcro di tutto. Dormivamo nella mia stanzetta nel letto matrimoniale insieme. Nonna Rosetta mi ha dato tutto. Stava ore ed ore ad ascoltarmi quando suonavo al pianoforte”. Un racconto toccante, un retroscena che avrà fatto venire le lacrime agli occhi a tantissimi telespettatori. I nonni, si sa, sono come dei genitori che ti vogliono bene di più perché sanno che ti lasceranno prima degli altri.

Alberto Urso a Verissimo: “Sto frequentando una ragazza”

“Mi sto frequentando con una ragazza e ci vogliamo bene. Si chiama Valentina”, è la ragazza con cui è stato beccato dai fotografi di ‘Chi’ e che ha trascorso un periodo ad Amici come ballerina. Insomma, una bella storia tra i due che è nata un po’ di tempo fa. Già, perché in estate erano già insieme, al mare, con gli amici.

Mentre si parla di Valentina, però, ecco che spunta in studio Giordana Angi che gli ha fatto una sorpresa. Giordana è una sua grande amica. Amicizia nata tra i banchi di Amici. Giordana gli ha anche regalato una bellissima canzone che ha lasciato la interpretasse lui. “Sia sul mio disco che sul suo ci sono tante cose insieme”, annuncia la cantautrice. Poi, l’annuncio: “Avrete un ruolo importante in Amici Celebrities?”, e lei: “Aiuteremo le persone nei meccanismi e nelle dinamiche del programma. Siamo usciti da poco e almeno io non mi sento di poter insegnare niente a nessuno”.

Per ulteriori news su Alberto Urso –> clicca qui