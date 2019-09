Alberto Urso, ex concorrente e vincitore di Amici, è protagonista di una nuova ed incredibile trasformazione: la foto lascia sbigottiti tutti i suoi fan.

Soltanto poche settimane fa, vi avevamo parlato di uno stravolgente cambio di look di Alberto Urso. L’ex concorrente, nonché ex vincitore, di Amici 18 aveva deciso di dare una drastico taglio ai suoi capelli. Non più, quindi, di lunghezza media, ma decisamente più corti. A distanza di alcune settimane, però, il bel siciliano è protagonista di una nuova e sconvolgente trasformazione. Pochi giorni fa, il giovane tenore ha pubblicato una foto su Instagram in cui si nota chiaramente l’incredibile cambiamento fisico. Tanto che, numerosi dei suoi fan, sono rimasti completamente increduli di fronte a tale trasformazione. Ma ecco come decide di mostrarsi sui social Alberto.

Amici 18 Alberto, che trasformazione! L’immagine su Instagram spiazza tutti

Vi ricordate di Alberto Urso di Amici 18? Vi ricordate di come si è mostrato, per diversi mesi, il giovane tenore alle telecamere di Canale 5? Beh, dimenticatelo! L’immagine che Alberto, infatti, da di due è completamente cambiata. Pochi giorni fa, come dicevamo precedentemente, il bel siciliano ha pubblicato una foto su Instagram, in cui si vede chiaramente la ‘sconvolgente’ trasformazione. Non solo, quindi, nuovo taglio di capelli, ma anche qualcosa in più. Siete curiosi di scoprirlo anche voi? Vi mostriamo immediatamente la foto. In modo da ‘testare’ con i vostri occhi:

Beh, si vede chiaramente: Alberto Urso è decisamente dimagrito. Non che prima stesse male, sia chiaro. Anzi. Tuttavia, come sempre dichiarato dal giovane tenore in persone, il cantante ha deciso di sottoporsi ad una cura dimagrante. E possiamo ammettere che i risultati si vedono chiaramente. E non siamo gli unici a dirlo. Ma, a commentare lo scatto in questione, è stato anche un ballerino professionista di Amici. Che, da quanto si evince dal commento, è rimasto completamente ‘impressionato’ dal cambiamento. Ecco cosa scrive:

Ma non solo il ballerino. Perché, immediata è stata la reazione dei fan del cantante. Che hanno prontamente risposto anche loro allo scatto in questione:

