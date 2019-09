Antonella Clerici ha parlato a Verissimo ed è scoppiata in lacrime: ha spiegato perché ha lasciato La Prova del Cuoco e cos’è successo in azienda

Antonella Clerici, ex conduttrice de La Prova del Cuoco, ha parlato ai microfoni di Verissimo in una lunga intervista concessa a Silvia Toffanin. Toffanin che la annuncia come una donna che ‘insegue’ da anni e che non aveva mai avuto la possibilità di intervistare per via di una situazione complicata sorta perché era da sempre legata alla Rai. Antonella entra in studio e la gente scoppia in un calorosissimo applauso, così, ecco che già ha gli occhi lucidi. La padrona di casa le dice “La gente ti vuole bene”, e lei: “Quando fai questo mestiere devi farlo a tutto tondo, sono sempre stata molto leale e credo che questo si sia sentito nel bene e nel male”.

Antonella Clerici in lacrime a Verissimo: “Perché ho lasciato La Prova del Cuoco”

“Ho lasciato quel programma perché la famiglia è importante molto più del lavoro. Lavorare in diretta per 18 anni è stata dura, tutti i giorni. La morte di Fabrizio mi ha fatto molto pensare e mi ha fatto scegliere una vita più personale, più legata alle cose importanti della vita. Così ho scelto. E l’ho fatto velocemente. Invece avrei dovuto pensarci di più, ma io sono così.

Poi, ha spiegato perché le manca la televisione e cosa è successo alla Rai: “Mi manca la televisione, ma mi manca perché mi è stata tolta in maniera brusca e senza motivazione. Però ho pensato che è giusto così. E’ un momento in cui mi fermo, rifletto, programmo. Tra poco sarò pronta per nuove grandi avventure, ne sono certo, e penso che sia importante per il pubblico che mi segue e mi vuole bene. E’ molto che sono alla Rai, 34 anni sono tanti. Non si può piacere a tutti. Può arrivare un direttore a cui non stai simpatico e che magari ti mette all’angolo. Non chiedevo molto. Volevo solo continuare a fare ciò che già facevo. C’è stato questo gran caos per delle banalità, dei dispetti”.

La figlia – “Ho fatto tante cure per avere questa bambina. Sono sicura che dietro questo evento ci sia l’energia positiva di mia madre che mi ha lasciata quando aveva la mia età attuale”.

