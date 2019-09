Antonella Clerici ospite di un matrimonio a Roma: l’incontro con una persona speciale per lei, il messaggio su Instagram fa emozionare i fan.

Antonella Clerici è sempre molto amata dal suo pubblico, che continua a seguirla con assiduità anche da quando ha detto addio a La Prova Del Cuoco e si vede meno in tv. Attraverso i social, la Clerici condivide con i fan alcuni momenti del suo quotidiano, come le vacanze con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone, e posta spesso e volentieri anche foto che ritraggono la sua vita quotidiana, tanto che ultimamente ha mostrato su Instagram la sua cucina. Insomma, i social per Antonella sono uno strumento per essere sempre in contatto col suo pubblico: nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo, la conduttrice ha mostrato di essere a un matrimonio e ha lasciato un messaggio per una persona speciale.

Potrebbe interessarti anche:

Antonella Clerici a un matrimonio: il messaggio per una persona speciale

Antonella Clerici ha pubblicato su Instagram un foto in cui si trova a un matrimonio a Roma, in una location davvero meravigliosa che si trova all’interno di Villa Borghese. Luogo panoramico ed elegante, molto utilizzato per eventi di questo tipo. Dalla foto non è facile individuare chi siano gli sposi, forse amici ‘non vip’ di Antonella, anche se a farle compagnia nello scatto c’è una collega d’eccezione, altrattanto amata dal pubblico. Parliamo di Paola Perego, anche lei evidentemente invitata alla cerimonia. Le due conduttrici sono vicine e sorridenti e la Clerici ha voluto fare una ‘dedica speciale’ alla sua amica.

Poche parole, che però evidenziano il bel rapporto e soprattutto il grande affetto che c’è tra le due colleghe. ‘Ritrovarsi’, ha scritto la Clerici, aggiungendo un cuoricino alla dolce dedica per la Perego. I sorrisi delle due conduttrici sono raggianti, evidentemente per la felicità dell’evento a cui sono invitate, ma soprattutto per il piacere di essersi ‘ritrovate’ in questa occasione e di poter trascorrere del tempo insieme, tra amici appunto, proprio come scrive la Clerici nella didascalia dello scatto.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI