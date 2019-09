Gianna Nannini, Instagram: l’annuncio che fa impazzire i fan

La Differenza: Gianna Nannini annuncia l’uscita del nuovo singolo che anticipa l’omonimo album.

I fan di Gianna Nannini saranno entusiasti nello sapere che venerdì 11 ottobre uscirà il nuovo singolo della cantante intitolato La Differenza. Una canzone tutta nuova che va ad anticipare quello che sarà poi l’omonimo album di inediti in uscita invece il 15 di novembre. La differenza è il nuovo brano di Gianna Nannini che anticipa questo nuovo disco dopo due anni dal clamoroso successo di Amore Gigante. L’album sarà il numero 19 per la famosa cantante italiana e i fan possono già ordinarlo in anticipo negli Store di iTunes di Amazon.

Gianna Nannini, La Differenza: nuovo disco e singolo in arrivo

Abbiamo alcune anticipazioni su quello che sarà l’album di inediti come la tracklist perché le canzoni all’interno del disco saranno:

la differenza

romantico e bestiale

motivo

glouchester Road

l’aria sta finendo

canzoni buttate

per oggi non si muore

assenza

a chi non ha risposto

liberiamo

Gianna Nannini ha deciso di dare vita quindi a questo nuovo disco in maniera molto particolare perché ha deciso di registrarlo nei Blackbird studio a Nashville in Tennessee e ed è stato realizzato completamente in analogico. Una scelta particolare in un periodo storico in cui invece gli album vengono realizzati prevalentemente in digitale.

Gianna Nannini: canzoni, dischi e tour

La Nannini, in tutti i suoi anni di carriera è riuscita ad interessare e a coinvolgere un pubblico sempre più variegato ed eterogeneo: da grandi a piccini perché grazie alla sua voce che è anche un marchio di fabbrica, riesce ad unire perfettamente energia e dolcezza. Ogni brano ha qualcosa da regalare e viene vissuto e percepito in maniera diversa da chi lo ascolta. Per questo motivo quindi Gianna è entrata nel cuore di tutti. L’attesa per questo nuovo disco e per ovviamente il nuovo singolo che ricordiamo si intitolerà La Differenze e uscirà venerdì 11 ottobre, è alle stelle. I fan non vedono l’ora di poterla finalmente riabbracciare, almeno metaforicamente, in attesa di quello che si spera sarà poi un nuovo turno in arrivo.

