Massimiliano Varrese Amici Celebrities: tutto sull’attore di “Grandi Domani” che partecipa come ballerino al talent in onda su Canale 5

Amici Celebrities sta per sbarcare su Canale 5. Si tratta del format che già conosciamo della versione di Amici dedicato però ai VIP. Un nuovo programma di Maria De Filippi che andrà in onda nei prossimi giorni. Non è stato ancora ufficilizzato quando inizia ma le riprese sono già iniziate. Il programma, infatti, non sarà in diretta.

Nel frattempo il profilo Instagram ufficiale di Amici ha pubblicato i nomi ufficiali dei concorrenti che andranno ad esibirsi attraverso passi di danza e sfide canore. Si tratta di VIP che hanno passioni e talenti nascosti. Tra questi figura Massimiliano Varrese, che già vedemmo anni fa in TV. Conosciamolo meglio.

Nel cast di Amici Celebrities, o Amici VIP, figura Massimiliano Varrese che probabilmente ricorderete già di aver visto da qualche parte. Originario di Roma, Massimiliano è nato nel 1976 e dopo aver lasciato la sua città, si trasferisce in Toscana dove inizia gli studi teatrali finchè non viene notato da Raffaella Carrà che lo ingaggia come cantante e ballerino in Carramba che fortuna!

Nel 2000 entra a far parte del corpo di ballo di Luca Tommassini, e di conseguenza lavora con stelle del pop come Geri Halliwell. E’ nel 2002 però che inizia la sua carriera d’attore con un ruolo ne Il bello delle donne a cui si aggiungeranno poi il film con Valerio Mastandrea, Velocità Massima, la fiction Grandi domani, la serie tv Carabinieri, e il musical Tre metri sopra il cielo (per il quale riceverà il premio Vittorio Gassman, come migliore giovane talento teatrale del 2007) e la fiction Il sangue e la rosa.

La serie “Grandi Domani” fu prodotta proprio da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi e a distanza di 14 anni Massimiliano Varrese realizza il sogno di frequentare davvero una scuola di spettacolo, la più in voga di Italia: quella di Amici Celebrities in onda su Canale 5.