Gianna Nannini ferita al volto: scontro terribile, cosa è successo

Gianna Nannini è stata ferita al volto dopo uno scontro terribile in mare. Ecco cosa è successo.

Si stava godendo le vacanze ma è stata vittima di un terribile scontro in mare con una medusa viola: la cantante ha postato sui social uno scatto in cui si copre il volto con un cappello e spiega l’accaduto. Annunciando la sua spiacevole esperienza ha colto anche l’occasione per dare appuntamento a lunedì prossimo con i suoi fan: prossimo album in vista? Sembra proprio di sì. Intanto però i suoi follower si sono preoccupati molto per l’accaduto: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Leggi anche:

Gianna Nannini ferita al volto: scontro terribile, ecco cosa è successo

Si copre il volto con un cappello e spiega: “Nuotando in mare controcorrente mi sono scontrata con una medusa viola, l’impatto è stato violento e la puntura bestiale, in faccia”. Un terribile scontro in acqua le ha ferito il volto. Gianna Nannini ha svelato di avere la fronte un po’ “horror” e l’occhio semichiuso, anche se per fortuna non è stato toccato. “Ci vorranno qualche settimane di cura per questo oggi vi condivido questa foto in cui mi copro”: questo scrive la famosa cantante che preferisce non rendere pubblico la sua ferita.

Conclude però la didascalia del post avvisando i suoi fan che lunedì avrà qualcosa da annunciare di molto importante. Tantissimi i commenti ricevuti: tutti gli utenti sono preoccupati e le augurano una pronta guarigione. Soprattutto restano in attesa di scoprire le meravigliose novità!

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione d’attualità e sui personaggi più seguiti al momento—> clicca qui!