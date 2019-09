Il Castello delle Cerimonie, cambiamento incredibile per il caposala Davide Gaetano: ha perso 65 kg. Ecco le foto della trasformazione.

È tra gli appuntamenti più attesi dai telespettatori di Real Time. Parliamo de Il Castello delle Cerimonie, il programma dedicato ai matrimoni nel Castello de La Sonrisa. Tra i protagonisti assoluti dello show c’è lui, Davide Gaetano, il caposala del Castello sin da quando la trasmissione si chiamava Il Boss delle Cerimone. Negli ultimi tempi, Davide ha fatto discutere molto per un’improvvisa perdita di peso. Il ‘gigante buono’ dei matrimoni ha perso ben 65 kg. Ma nessun problema di salute, solo voglia di riacquistare la forma. Scopriamo di più.

Davide Gaetano ha perso 65 kg: il cambiamento shock del caposala de Il Castello delle Cerimonie

Nessun problema di salute dietro l’improvviso dimagrimento di Davide Nino Gaetano, il caposala più famoso della tv. È uno dei protagonisti de Il Castello delle Cerimonie, il varietà di Real Time dedicato ai matrimoni napoletani celebrati alla Sonrisa. E ha fatto preoccupare tutti per la sua notevole perdita di peso: ben 65 kg in meno. Ma niente paura, la sua è stata una scelta ben decisa: “Non è mai troppo tardi per cambiare vita”. Davide si mostra sui social notevolmente dimagrito, ma avvisa i fan: “Quando mi vedrete su Real Timne il 30 agosto non mi riconoscerete, ma sono sempre io, il gigante buono”. Sono queste le parole con cui , su Facebook, il caposala ha annunciato di aver perso 65 kg. Il dimagrimento è avvenuto in seguito alla sleeve gastrectomy al quale Davide si è sottoposto: si tratta dell’intervento restrittivo che riduce lo stomaco. Il risultato è stato davvero sorprendente. Ecco le foto del cambiamento:

Un cambiamento davvero notevole per il caposala più amato della tv. Che nonostante la ritrovata forma fisica, non smetterà di essere il gigante buono del Castello. Seguitelo tutti i venerdì sera, su Real Time.