La moglie di Harry, Kate Middleton è incinta del quarto figlio? Ecco cosa si vocifera e, soprattutto, qual è stato il gesto che ha insinuato il dubbio.

E così dopo Meghan Markle, è previsto una new entry nella Royal Family? Kate Middleton, quindi, è realmente incinta del quarto figlio? È proprio questa la domanda che tutti gli affezionati della famiglia reale si stanno ponendo in queste ultime ore. Ma cosa lo fa pensare? Stando a quanto trapelato sul web, sembrerebbe che, per un evento a cui la Duchessa di Cambridge ha preso parte, avrebbe adottato un tenero atteggiamento nei confronti dei bambini. Cosa vorrà dire, quindi, questo particolare gesto? Semplice istinto materno oppure c’è dell’altro? Nel frattempo, vi sveliamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Kate Middleton incinta? L’atteggiamento che insinua il dubbio

Kate Middleton è ancora una volta al centro dell’attenzione. E questa volta non c’entrano affatto i suoi dissidi con Meghan Markle, sua cognata nonché moglie di Harry, ma il sospetto di una quarta gravidanza. A ‘mettere la pulce nell’orecchio’ sono stati i tabloid inglesi. Che notando, per filo e per segno, l’atteggiamento della Duchessa di Camdbridge durante un evento, hanno diffuso la notizia che, con molta probabilità, Kate è di nuovo incinta. Ebbene. Dopo il primogenito George, Charlotte e Louis, la coppia della Royal Family è in attesa del quarto figlio? Ovviamente, non sappiamo darvi la conferma. Ma, stando a quanto trapelato sul web, sembrerebbe essere proprio così. Come dicevamo precedentemente quindi, in occasione di un’inaugurazione di uno spazio aperto dedicato ai più piccoli, Kate ha adottato un tenero atteggiamento con loro. Giocava, accarezzava le loro testa, spettinava i capelli. Insomma, tutti segnali che, per i londinesi, sembrano presagire l’arrivo di un nuovo bebè a corte. Ma sarà realmente così? O, magari, Kate si è lasciata prendere la mano dal suo istinto materno? Ovviamente, non sappiamo nulla con certezza. Ci toccherà aspettare.

Per ulteriori news su Kate Middleton –> clicca qui