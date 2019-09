Mickey Rourke da Barbara d’Urso, non tutto è filato liscio. Ecco perché

Mickey Rourke da Barbara d’Urso: uno degli ositi più attesi per il debutto di Live – Non è la d’Urso ha messo in difficoltà anche una conduttrice scafafa come Barbarella.

Mickey Rourke da Barbara d’Urso per la prima puntata di Live – Non è la d’Urso su Canale 5- Il divo americano era certamente uno degli ospiti più attesi nella serata dedicata soprattutto al ‘Prati-gate’. Ma non è andato tutto come nelle attese della vigoilia, perché l’ex sex symbol di intere generazioni non è un perosanaggio facile da gestire. Ancora di più negli ultimi tempi, con il viso notevolmente modificato dalla chirurgia estetica e un difetto che non gli conoscevamo. Mickey è logorroico sino alla noia, comincia un discorso e non lo porta alla fine. Parla solo di se stesso e non è stato semplice per Barbarella portare sino alla fine l’intervistra, con evidenti momenti di imbarazzo in studio e per il pubblico.

Potrebbe interessarti anche:

Mickey Rourke da Barbara d’Urso, lpatfacco a Robert De Niro

Uno dei momenti più caldi nell’intervista di Barbara d’Urso a Mickey Rourke è stato quando l’attore ha ricordato il suo rapporto difficile con un’altra icona come Robert De Niro. I due ghanno recitatoi insieme in un solo film, ‘Angel Heart’. Secomdo Mickey la vera star del film era lui, mentrre De Niro era solo il coprotagonista. Lui lo ammirava fin da giovane, sul set ha cercato di avere anche un rapporto umano. Ma l’attore italo-americano l’avrebbe liquidato dicendo che mentre si lavora i rapporti devono essere profesisonali e basta.

Poi successivamente l’attore americano è partito per la tangente. Ha mandato un messaggio di incitamento al gfiglio di una suo collaboratrice italiana, si è più volte interrotto e sembrava sul punto di piangere. Un guizzo solo quando Aida Yespica ha rifatto la famosa scena dello spogliarello di ‘9 settimnane e 1/2’. Ma è stata un’illusione, perché fino al termine Rourke è apparso in stato confusionale e prima di andare via ha anche detto che è protno per il suo prossimo incontro in Cina. Una domanda che la d’Urso non gli aveva fatto. Ed è stata brava lei a portarla in fondo.

Per ulteriori news su Live – Non è la d’Urso –> clicca qui