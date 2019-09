Chi è Mickey Rourke: età | moglie | chirurgia plastica | carriera dell’attore ospite della prima puntata di Live – Non è la D’Urso

Ospite di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso, Mickey Rourke parla della sua esperienza e rapporto con la chirurgia plastica. Rourke ha vissuto una esperienza come pugile professionista ma lo conosciamo maggiormente come attore in ruoli di film drammatici, di azione e thriller.

Per anni è stato un vero e proprio sex symbol per le sue fan. Oggi è irriconoscibile; l’attore appare completamente diverso a causa di numerosi interventi di chirurgia plastica. Conosciamolo meglio.

Chi è Mickey Rourke: età | moglie | chirurgia plastica | carriera dell’attore

Mickey Rourke è attore ed ex pugile statunitense nato a Schenectady nel 1952.

Il successo arriva con il film “9 settimane e mezzo” e con “The Wrestler”: la pellicola ha vinto il Leone d’oro alla 65a Mostra del Cinema di Venezia e per la sua bella interpretazione, Mickey Rourke ha ricevuto il suo primo Golden Globe e una candidatura all’Oscar come miglior attore.

Come anticipato, Mickey Rourke era un vero e proprio sogno erotico per molte donne ma nel tempo è cambiato notevolmente. Il suo viso è deturpato da interventi di chirurgia. L’attore ha ceduto al fascino della degli interventi estetici a cui si è sottoposto e che gli hanno notevolmente trasformato l’aspetto fisico. Il viso che, oggi, Mickey Rourke sfoggia, infatti, è gonfio a causa del botulino e, guardando le foto del passato. Oltre ad essere irriconoscibile, l’attore fa fatica a muovere i muscoli del viso al punto che le sue espressioni sono sempre uguali.

L’intervista a Live Non è la D’Urso

Mickey Rourke si mostrerà così al pubblico italiano grazie a Barbara D’Urso che chiederà all’attore i motivi dei suoi numerosi ricorsi alla chirurgia plastica.

Già recentemente l’attore ha rilasciato dichiarazioni sulla questione: “Per anni mi sono rifiutato di riconoscere le mie colpe e i miei difetti. Mi sono comportato in maniera sciocca e non professionale. Davo la colpa a questo e quel produttore o studio, ma la verità è che ero io e solo io, Mickey Rourke, che si dava la zappa sui piedi”.

Ecco come è diventato l’attore:

