Rosy Abate La Serie anticipazioni spoiler: la scelta di Leonardo

Rosy Abate La Serie: il colpo di scena tra spoiler ed anticipazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato nelle nuove puntate, la scelta di Leonardo e le sorelle Abate

Rosy Abate La Serie sta per tornare sul piccolo schermo: mercoledì 18 settembre e venerdì 20 settembre ci saranno le nuove ed attesissime puntate. Ma cosa succederà? C’è qualche anticipazione in giro? E’ vero che qualcuno ha spifferato degli spoiler? Beh, a quanto pare, ci sarebbe proprio la sorella di Giulia Michelini ad aver parlato di un colpo di scena a cui assisteremo nelle nuove puntate.

Rosy Abate La Serie, spoiler e anticipazioni: colpo di scena

Eravamo rimasti a Giulia Michelini e sua sorella Paola che nella fiction si ritrovavano una contro l’altra, con Leonardo che sparava alla seconda perché gli aveva mentito e adesso avrebbe voluto uccidere la sua vera mamma, Rosy Abate. Leonardo la ferisce al braccio e la donna riesce a riprendersi. Nella nuova serie, infatti, c’è un clamoroso colpo di scena che riguarda proprio lei. Anzi, le due donne. Prima, una contrapposta all’altra. Dopo, addirittura, insieme. Unite. Sì, avete capito bene. Si sono odiate talmente tanto e poi ad un certo punto si ritrovano a lottare per lo stesso obiettivo.

Ne ha parlato proprio Paola Michelini a Spy non molto tempo fa: “Qualche anticipazione? Scherza? È tutto blindatissimo. Posso solo dirle che il rapporto tra Regina e Rosy, a un certo punto, prenderà un’altra piega. Una piega totalmente inaspettata”.

Quello che possiamo ipotizzare è che entrambe si sentiranno unite dal desiderio di ritrovare Leonardo che intanto è stato ‘allontanato’ ed ha iniziato ancora una volta una nuova vita. Stando a delle ipotesi che vengono avanzate dal web, addirittura, Leonardo potrebbe scegliere di non seguirle ancora una volta e di proseguire per la sua strada. In tv, inoltre, abbiamo sentito che dopo tanti anni di detenzione, Rosy Abate potrebbe trovare un ragazzo e non più un bambino. Per questo, possiamo ipotizzare anche che l’attore che interpretava Leonardo non sia più lo stesso.