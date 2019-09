Elena Barolo, look ‘hot’: la gonna indossata dall’ex velina è completamente trasparente, tutti guardano lì. Ecco il post ‘bollente’.

È stata una delle veline bionde del tg satirico più amato della tv. Con lei, sul bancone di Striscia la Notizia, ballava la mora Giorgia Palmas. Parliamo di lei, Elena Barolo, che ha partecipato alla trasmissione di Antonio Ricci nel 2004. Oggi, la bella torinese è una conduttrice e blogger esperta di moda. E proprio l’ultimo outfit postato sul suo profilo Instagram non è passato inosservato. Un total black, che però lascia intravedere un po’ troppo. La gonna è completamente trasparente…Diamo un’occhiata.

Quella mostrata qualche ora fa sui social è decisamente una versione ‘hot’ di Elena Barolo. L’ex velina ha pubblicato uno scatto sul suo profilo ufficiale di Instagram. Nella foto, la Barolo indossa un completo interamente disegnato da lei e fatto a mano. Un completo formato da top e gonna, quest’ultima con una doppia lavorazione. Un look che esalta la bellezza dell’ex velina, ma tutti si sono concentrati su un particolare. La gonna indossata dalla bella Elena è completamente trasparente. Gli occhi dei fan cadono proprio lì. Guardate il post che ha infiammato Instagram:

Un look decisamente notevole quello della Barolo, che si mostra di spalle: un modo perfetto per mettere in risalto le trasparenze dell’abito. Che, stando ai commenti presenti sotto al post, ha convinto davvero tutti. Lo scatto ha conquistato i fan, che definiscono l’ex velina sensuale ma non volgare. E diciamolo, anche il suo notevole lato B è stato invaso di complimenti. E non fatichiamo a capire il perché!