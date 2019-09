Wanda Nara ha avuto un inconveniente con gli stivali: il siparietto dopo Tiki Taka ha fatto ridere tutti.

Wanda Nara riesce sempre a far parlare di se: la moglie e agente di Mauro Icardi è una delle donne più influenti del campionato italiano e non solo. La vicenda che l’ha vista protagonista insieme al marito, riguardo il futuro del calciatore, è stato uno degli argomenti più discussi durante il calciomercato: ora che le acque si sono calmate e Maurito si è trasferito a Parigi, l’argentina è tornata nello studio di Pierluigi Pardo, a Tiki Taka come ospite ed opinionista. Al termine della puntata di domenica, la donna ha avuto un piccolo inconveniente con gli stivali che aveva indosso. Vediamo cosa è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Wanda Nara, inconveniente con gli stivali: siparietto dopo Tiki Taka

La bella e discussa Wanda Nara affianca Pierluigi Pardo nella trasmissione che va in onda su Italia Uno, Tiki Taka. Nell’ultima puntata andata in onda, l’argentina ha sfoggiato un outfit particolarmente elegante ed esplosivo allo stesso tempo: un vestito con scollo a V ed un paio di stivali in pelle lucida. Proprio con gli stivali la moglie e agente di Mauro Icardi ha avuto qualche problema: al termine del programma, non riusciva a sfilarli dalle gambe.

Neanche un aiuto è stato utile a liberare gambe e piedi dagli stivali. Questo uno screen della IG story pubblicata.