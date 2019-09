Giulia Michelini ha ricevuto una fantastica notizia appena terminata la prima puntata di Rosy Abate: ecco cos’è accaduto all’attrice romana.

Dopo ben un anno, la regina di Palermo è ritornata sul piccolo schermo. Giulia Michelini, nei panni di Rosy Abate, è ritornare ad incantare i milioni di telespettatori. Che l’hanno sempre seguita e sostenuta. Sin dagli esordi di Squadra Antimafia. La prima puntata della fiction è stata davvero fenomenale, ammettiamolo. Dopo ben sei anni, la mafiosa siciliana è ritornata da suo figlio Leonardo a Napoli. E, a poco a poco, ha tentato di ricucire il rapporto con lui. Un appuntamento davvero imperdibile, insomma. È proprio per questo motivo che, sul finire della puntata, l’attrice romana ha ricevuto una magnifica notizia. Di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Giulia Michelini, splendida notizia subito dopo la prima puntata di Rosy Abate

In diverse occasioni Giulia Michelini ha saputo dimostrare il suo talento. Nonostante la sua giovane età, l’attrice vanta una carriera ricca di successi. A partire dalla sua presenza nel cast di Ris Parma. Fino al ruolo di Rosalia Abate nella fiction Mediaset ‘Squadra Antimafia’. Ecco. È proprio in quest’occasione che la bella romana ha avuto la possibilità di ampliare ancora di più il suo successo. Il ruolo della mafiosa siciliana è stato, sin da subito, apprezzato e tanto amato. Da qui, quindi, deriva la decisione di poter fare una fiction basata soltanto su di lei, sulla sua storia. Ed, infatti, come dicevamo precedentemente, ieri è stata mandata in onda la prima puntata della seconda stagione di Rosy Abate. Era atteso da tanto tempo questo momento. E, finalmente, è arrivato. Tuttavia, sul finire della puntata, l’attrice ha ricevuto una fantastica notizia. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio:

Questi sono soltanto pochi commenti alla bravura di Giulia Michelini perché, vi assicuriamo, ne sono davvero tantissimi. E, tra l’altro, scrivono tutti la medesima cosa. L’attrice che interpreta Rosy Abate è un’artista davvero eccezionale.

