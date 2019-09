Svelato il primo concorrente del Grande Fratello VIP: è un ex naufraga dell’Isola dei Famosi! Ecco di chi si tratta.

Sta per tornare in TV la versione VIP del Grande Fratello. Le scorse edizioni hanno regalato tantissimi colpi di scena, nuovi amori e tante emozioni: ricordiamo la coppia nata nella casa di Cinecittà, Cecilia e Ignazio, oppure le mille risate che ha regalato Cristiano Malgioglio. In attesa di nuove serate all’insegna dello svago e del divertimento, è giunto il momento del toto nome per i nuovi concorrenti! BitchyF ha fatto il nome del primo possibile gieffino che entrerà nella casa più spiata d’Italia: scopriamo chi è!

Grande Fratello VIP, svelato il nome del primo concorrente: è un ex naufraga!

Chi saranno i prossimi concorrenti del Grande Fratello VIP? Non dovrebbe mancare molto tempo all’inizio del reality show che torna in tv con la quarta edizione: BitchyF ha fatto sapere il nome del primo concorrente.

Pare sia ufficiale, nonostante manchi l’ufficialità da parte dei canali del reality: Antonella Elia sarà protagonista della prossima edizione del GF VIP! La ricordiamo tutti non solo in Tale e Quale Show, ma anche all‘Isola dei Famosi: il litigio con Aida Yespica, i fan non lo hanno dimenticato! Potrebbe succedere lo stesso nella casa più spiata ed amata d’Italia? Ci auguriamo di no ovviamente!

Non ci resta che attendere altre novità del nuovo Grande Fratello VIP in arrivo!