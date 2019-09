Elisa Isoardi, Claudio Lippi perde le staffe: il conduttore milanese porta un’atmosfera di leggerezza nel cooking show. L’ultima minaccia alla conduttrice è tutta da sentire.

Elisa Isoardi, Claudio Lippi perde le staffe: il popolare conduttore milanese era già stato ospite nel cooking show di Rai 1 per due stagioni, fino al 2013. Ma ora che è tornato come ospite fisso del cast, si è creata una bellissima atmosfera con Elisa Isoardi. La padrona di casa ormai si muove perfettamente a suo agio nello studio del programma. Un paio di giorni fa ha anche dato spettacolo spogliandosi in diretta e rimanendo soltanto con il top coperto dal grembiule. Ma soprattutto sembra avere trovato in Lippi la sua spalla ideale. Una complicità che lui cerca di continuo e che sta divertendo anche gli spettatori da casa che sembrano avere ormai digerito il cambio della guardia.

Elisa Isoardi, Claudio Lippi perde le staffe: la minaccia è tutta da ridere

Nella puntata di giovedì 19 settembre a La Prova del Cuoco il momento clou è stata la votazione finale con la vittoria della squadra Peperone verde sul Pomodoro rosso. Ma il vero spettacolo lo hanno offerto ancora una volta Claudio Lippi ed Elisa Isoardi protagonisti di un teatrino divertente. Ad un certo punto la conduttrice cuneese ha simpaticamente rimproverato la sua palla raccomandandogli di non portarsi a casa le buste della spesa per i concorrenti: “Dobbiamo giocarci, mi raccomando”, gli ha detto. E lui, per tutta risposta: “Ti querelo. Giuro che oggi la querelo”. Tutti hanno capito che si trattava di una battuta e infatti la prima a riderci sopra è stata lei.

Non è nemmeno la prima volta che Lippi viene accusato di approfittarsi del cibo che arriva in studio per mangiare dietro alle quinte, prima e dopo la sua cottura. Lui ha sempre incassato replicando che a tempo debito avrebbe vuotato il sacco su tutto quello che succedeva in studio. Ma il meglio è arrivato qualche giorno. Elisa ha ammesso che è bello lavorare con Lippi al suo fianco e lui ha confermato, sperando però che nei prossimi mesi lei non rimanga incinta. “Ci vorrebbe lo Spirito Santo. Tranquillo, starò con te”, ha chiuso lei.

