Emma Marrone, la malattia: come l’ha scoperto, cosa ha avuto e dove; i dettagli sul problema di salute che ha colpito la cantante di Amici.

È una delle cantanti più amate e seguite degli ultimi tempi. Sin dalla sua partecipazione, con vittoria finale, al talent Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone ha una vera e propria schiera di fan. Che la amano e la seguono con affetto. Ma non tutti sanno che dietro il sorriso e la forza di Emma, si nascondono profonde cicatrici. Quelle lasciate da una brutta malattia, che ha colpito la cantante nel 2009. Un tumore alle ovaie, all’età di 25 anni, per il quale è stata operata due volte. Una malattia che la Marrone ha affrontato con tanta forza,”sono stata io stessa il mio antidoto alla sofferenza”. Scopriamo qualcosa in più.

Emma Marrone, la malattia: il tumore poco prima di partecipare ad Amici

Emma Marrone è una delle cantanti più amate del mondo della musica. Ma non è solo merito della sua straordinaria voce. Emma piace per il suo carattere combattivo, forte, determinato. La Marrone dà l’idea di una donna che non si arrende mai. Ed è proprio quello che ha dimostrato circa 10 anni fa, quando era in procinto di partecipare al talent che le ha regalato la popolarità. Nel 2009 a Emma è stato diagnosticato un tumore alle ovaie. Una malattia che la cantante ha affrontato con una forza invidiabile: “Ho reagito con una rabbia e una violenza incredibili per resistere e combattere fino alla fine.” È con queste parole che la cantante pugliese ha parlato del ‘nemico’ che è comparso improvvisamente nella sua vita dieci anni fa. Un problema per il quale Emma ha dovuto subire due interventi.

La cantante non ha mai nascosto la sua malattia. E in un incontro con le scuole superiori organizzato da Repubblica Scuola e Aiom, ha spiegato anche il motivo: “Non è una questione di coraggio, ne ho parlato perché mi sono sentita in dovere di farlo. Ci sono tante persone, ragazze e ragazzi che mi seguono, voglio dare un segnale positivo per loro. Non siamo soli, si può uscire da tutto questo”. Un messaggio da brividi quello di Emma, che è dell’opinione che si deve parlare di malattie in maniera diretta, senza tabù. Una malattia che fu diagnosticata ad Emma proprio poco prima della sua partecipazione al famoso talent di Maria De Filippi, da cui uscì vincitrice. “La neoplasia mi aveva preso utero e ovaie, avevo fatto anche tac e risonanza magnetica, non potevo più sfuggire. Ma il mio dolore non era legato alla notizia tragica: soffrivo perché dovevo rinunciare alla mia musica, ai miei sogni.”

La musica, la vera grande passione di Emma, con la quale esprime se stessa, la sua grinta, la sua anima. Che nonostante le ‘cicatrici’ è più forte che mai. A una puntata di Verissimo in cui Emma fu ospite di Silvia Toffanin, la cantante ha dichiarato: “Sono stata aperta due volte a metà per tirare fuori il male, ma le ferite che mi fanno più male non sono quelle. Le cicatrici più dolorose non si vedono, sono le cattiverie che le persone scrivono gratuitamente, le parole scagliate con irruenza”. Parole davvero da esempio, quelle di Emma, che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo ‘Io sono bella‘. Un invito a piacersi, più che una semplice canzone: l’invito che fa Emma è quello di amarsi ed essere sempre se stessi, nonostante i giudizi della gente.