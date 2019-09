Temptation Island Vip, Serena Enardu si sfoga per la prima volta dopo il reality: “Non è facile”. Ecco cosa ha rivelato.

È una delle protagoniste principali dell’attuale edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Serena Enardu, che ha deciso di mettere alla prova i suoi sentimenti partecipando al reality col fidanzato Pago. Le cose, tra i due, non sembrano andare per il meglio: Serena non sembra essere del tutto convinta del suo rapporto col cantante, che, dal suo canto, è dispiaciuto per il comportamento della Enardu. Che, poco fa, ha parlato per la prima volta sui social dopo il reality. Le registrazioni in fatti sono terminate già da un po’, e i protagonisti sono già tornati a casa. Ecco cosa ha rivelato l’ex tronista.

Temptation Island Vip, Serena Enardu si sfoga dopo il reality: le parole su Instagram

Serena Enardu avrà lasciato Temptation Island Vip da single o avrà risolto i suoi problemi con Pago? La risposta a queste domande non è ancora nota. Nè la bellissima sarda può spifferare nulla sulla fine del suo percorso all’interno del villaggio. Serena poco fa ha rotto il ghiaccio sui social, con un lungo sfogo nelle sue Instagram Stories. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che è non è facile interagire con i fan, sapendo di non poter parlare di tante cose. E ammette il suo dispiacere: “Per il momento, leggo, ascolto e guardo. Capisco molte cose che leggo, che non mi piacciono e non mi riguardano. Capisco che a volte ciò che arriva non può essere compreso, ma ci sta, va bene così”. Serena fa riferimento alle tante critiche che, negli ultimi giorni, hanno invaso il web: alla sarda in molti hanno criticato l’atteggiamento un po’ troppo ‘espansivo’ nei confronti del single Alessandro. L’ex tronista non vede l’ora di poter confrontarsi apertamente col suo pubblico, e spiegare tutte le sue motivazioni. E assicura: “Sono sempre io, sono Serena!”. E a voi, sta piacendo il suo percorso a Temptation Island Vip?