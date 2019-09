Per il giorno del suo compleanno, Belen Rodriguez è stata la protagonista di una sorprendente e triste confessione su Instagram: ecco cosa dichiara.

Come svelato in un nostro recente articolo, questo è un giorno davvero molto particolare per Belen Rodriguez. Non soltanto perché, sei anni fa, ha sposato Stefano De Martino. Ma anche perché, in questo giorno di trentaquattro anni fa, è stata data alla luce a Buenos Aires, in Argentina. Ebbene si. Oggi, sabato 21 Settembre, la bella showgirl compie gli anni. A ‘ricordarlo’ ai suoi fan, ci ha pensato questa mattina il ballerino napoletano. Che, con una dedica davvero da brividi, ha voluto augurare buon compleanno alla sua dolce moglie. Ma, soltanto poche ore fa, l’argentina, proprio nel giorno in cui compie gli anni, ha fatto una sorprendente confessione ai suoi sostenitori. Siete curiosi di sapere quale? Ve lo sveliamo immediatamente.

Belen Rodriguez: l’incredibile confessione nel giorno del compleanno

Ammettiamolo: tutti noi, nel giorno del proprio compleanno, siamo un po’ tristi. Ecco. È proprio questo che è capitato, pochissime ore fa, alla nostra Belen Rodriguez. Come dicevamo poco fa, oggi la showgirl argentina compie gli anni. E, proprio per questo motivo, la modella ha annunciato di essere triste. Anzi, per utilizzare le sue stesse parole, di essere ‘malinconica’. È proprio questa sorprendente confessione che la trentacinquenne argentina ha fatto ai suoi sostenitori Instagram appena sveglia. Ma non solo. Perché, proprio nel giorno del suo compleanno, la Rodriguez ha voluto aprire il suo cuore agli italiani. E, soprattutto, a tutte quelle che persone che, in tutto questo periodo, l’hanno sostenuta e supportata. Belen, infatti, è proprio a loro che dedica delle dolci parole. Sottolineando, tra l’altro, di quanto siano importanti nella sua vita. Un momento davvero emozionante, insomma. E perciò, con le lacrime agli occhi, Belen conclude: “Spengo prima che mi metto a piangere”. Ancora tanti auguri, Belen!

