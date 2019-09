Chi è Francesca Piccinini? Ecco tutto quello che occorre sapere su di lei: a partire dall’età, dalla sua carriera ed, infine, quel calendario senza veli.

È stata una delle pallavoliste più amate, conosciute ed apprezzate dello sport italiano. Parliamo, infatti, di Francesca Piccinini. Abile schiacciatrice e una vera e propria campionessa, la giovane Piccinini riscuote, nonostante l’addio alla pallavolo, un successo davvero mondiale. Non soltanto, come dicevamo, per la sua bravura ed abilità, ma anche per sua bellezza. Ebbene. Ma chi è esattamente? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Francesca Piccinini: cosa occorre sapere sull’età e sulla carriera

Francesca nasce a Massa, in provincia della Toscana, il 10 Gennaio 1979. E, sin da subito, si rende conto della sua passione per la pallavolo. Tanto che, a soli 12 anni, entra a far parte, per la prima volta, della squadra della sua città. Da quel momento, la sua carriera è praticamente in ascesa. In pochissimo tempo, infatti, Francesca arriva a disputare il primo match in serie A1 con la maglia della Pallavolo Carrarese. Ed ottenere, nel 1995, la prima convocazione in Nazionale. Dopo quest’esperienza, la Piccinini prende una drastica decisione. A meno di vent’anni, la pallavolista decide di trasferirsi in Brasile. Dove con la maglia del Paranà Volei Clube riesce anche ad aggiudicarsi il secondo posto nel campionato. Ritornerà in Italia nel 1998. Anno in cui con la maglia del Volley Bergamo, vince una Supercoppa Italiana e una Coppa dei Campioni. Ma non è finita qui. Perché, nel 20002 vince con la Nazionale Italiana i Mondiali di quell’anno. Da quell’anno in poi, la carriera di Francesca è ricca d trasferimenti e, soprattutto, di vittorie. Fino a quando, a fine stagione 2018/2019 annuncia il suo ritiro dalle scene.

Le sue esperienze televisiva e quel calendario sexy

Non soltanto lo sport nella vita di Francesca Piccinini, ma anche comparse televisive e calendario sexy. Nel 2004, infatti, la giovane pallavolista è protagonista di un calendario senza veli per la rivista Men’s Healt. E, l’anno dopo, pubblica la sua autobiografia. Ma non è affatto finita qui. Perché, nel 2011, farà una piccola comparsa nel film di Fausto Brizzi, ‘Femmine contro Maschi’.

La vita privata della giovane pallavolista

Della sua vita privata, purtroppo, si sa davvero ben poco. Oltre alla sua relazione, durata per ben 4 anni, con Dj Ringo, attualmente Francesca è felicemente fidanzata. E, stando a quanto si apprende sul web, il fortunato sembrerebbe essere Gabriele Schembari, un ex calciatore ragusano.

