Il Volo, una notizia emozionante per i fan del trio: l’annuncio incredibile

Ultime news Il Volo: il trio di tenori emoziona il mondo intero con questa notizia.

Arriva una bellissima notizia per tutti i fan del trio di tenori Il Volo perché l’otto novembre uscirà Ten Years, il best of che celebra la carriera di questi tre giovani talenti e martedì 24 settembre all’Arena di Verona ci sarà un concerto esclusivo già sold out che dà il via al tour mondiale dopo il successo delle date dei concerti durante l’estate 2019 nelle location d’Italia più belle di sempre come il teatro di Taormina e la cava del Sole di Matera.

Il Volo: arriva il best of con le canzoni più belle

Il Volo ha annunciato una bellissima notizia per tutti i fan, ossia l’uscita di questo best of Ten Years che racchiude tutti i successi e le canzoni più belle di queste tre voci straordinarie che sono riuscite a conquistare il mondo intero vendendo milioni di dischi e scalando tutte le classifiche radiofoniche mondiali. Dall’8 novembre uscirà quindi questo album con canzoni come O Sole Mio, My Way, Grande amore e tutte le altre hit che hanno letteralmente fatto il successo di questa band. Nella tracklist troveremo sia dei brani registrati in studio sia alcuni live come lo show a Matera di giugno. Inoltre dal 20 settembre è disponibile il pre-order di ten years.

Il Volo, tour mondiale e il live in Italia all’Arena di Verona

Come se non bastasse i fans sanno già che il 24 settembre (è sold out ormai) all’Arena di Verona ci sarà questo concerto pazzesco in cui Il Volo sarà accompagnato dall’Orchestra di Verona Filarmonia Veneta e dalla loro band per un concerto pazzesco. Un concerto che va ad anticipare il tour mondiale de Il Volo che comincerà il 3 ottobre e toccherà l’America Latina, dal Messico al Brasile, e l’America visitando anche 12 stati compreso una location straordinaria come il Radio City Music Hall di New York. Un successo quindi incredibile per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto, e Piero Barone che dal 2009 a oggi hanno ottenuto un successo costante e hanno duettato con tantissimi artisti di fama mondiale come Placido Domingo, Barbra Streisand… e ottenendo un grandissimo riscontro a livello di fan praticamente in tutto il mondo. Il loro ultimo album Musica è arrivato nella Top Ten di iTunes degli album più venduti in 14 paesi ed è al secondo posto della classifica giornaliera dei dischi più venduti in Giappone.