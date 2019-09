Ornella Vanoni Amici Celebrities: la lunga lotta contro una malattia terribile

Ornella Vanoni Amici Celebrities: Maria De Filippi ha voluto anche un’icona della canzone italiana nel cast dei giudici. A lungo ha combattuto contro la depressione.

Ornella Vanoni Amici Celebrities: il nuovo talent di Canale 5 ha fatto un colpaccio. Perché la cantante milanese è capace di riunire i gusti di più generazioni. Lo ha dimostrato anche nel passato recente, entusiasmando il pubblico del ‘serale’ di Amici come ospite. Ma soprattutto è una persona che si può permettere di dire tutto, senza peli sulla lingua dall’alto della sua esperienza. Ornella era stata la vera rivelazione nella giuria di Ora o mai più su Rai 1, con alcuni siparietti dibvertentissimi. Canale 5 l’ha stappata alla concorrenza e ora dividerà ill banco insieme a Giuliano Peparini e Platinette per giudicare i dodici finalisti della prima edizione di Amici Celebrities.

Ornella Vanoni Amici Celebrities: grandi successi ma anche molti momenti difficili

Orndella Vanoni compirà domani, 22 settembre, 85 anni e ha cominciato a cantare nel 1957 quando era ancora attrice di teatro. Una carriera lunghissima, come dimostrano i 61 album pubblicati. Ma anche con parentesi dolorose che lei non ha mai negato. La Vanoni infatti ha dovuto combattere spesso contro la depressione che si è presentata in maniera pesante almeno tre volte. L’aiuto decisivo è arrivato da uno psichiatra che consulta ancora oggi e le ha dato la chiave per uscirne. Come aveva raccontato a Verissimo, la prima volta non ha avuto bisogno di farmaci. La seconda però si è affidata ad un esperto. Non provava più nessuna emozione, solo apatia. E così ha dovuto fare ricorso agli psicofarmaci. Quando la malattia è tornata, era pronta per combatterla ed è così ancora oggi.

Ma il pubblico di Amici ha avuto modo di apprezzare Ornella anche come ospite. L’ultima volta nel ‘serale’ dell’aprile scorso quando ha duettato con Tish. Prima si è messa a scherzare sul nome della cantante, dicendo che in mezzo a tutti questi nomi strani non si ritrova. Poi ha fatto polemica simpaticamente sul ritardo con cui Maria l’aveva fatta entrare. Ma intanto ha anche stroncato Giordana Angi, giudicandola troppo simile a Gianna Nannini. Adesso che è giudice di Amnici Celebrities come sarà? “Apprezzare, se c’è il valore, si apprezza. Giudicare, speriamo di esserne in grado. Comprendere? Comprendere perché tutti vogliono cantare e ballare, ecco!”, ha detto nel promo. Siamo sicuri che non avrà problemi a stroncare chiunque.

