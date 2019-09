Michelle Hunziker cambia look dopo tanti anni: ecco cosa ha fatto ai capelli la conduttrice, presto in tv con Amici Celebrities.

Non è stato un giorno qualunque, quello di oggi, per la bellissima Michelle Hunziker. La conduttrice, presto in tv alla conduzione di Amici Vip, ha deciso di darci un taglio. Avete capito bene: dopo tanti anni, Michelle ha comunicato ai suoi fan di aver deciso di tagliare i capelli. Un cambio look di cui la Hunziker ha condiviso tutti i momenti attraverso le sue Instagram Stories. Compresi i vari ripensamenti prima di decidere definitivamente di cambiare. Siete curiosi di vederla con la sua nuova chioma? Ve la mostriamo noi.

Michelle Hunziker ci dà un taglio: la conduttrice cambia look dopo 25 anni

Michelle Hunziker ha deciso di tenere i fan sulle spine questa mattina. La bellissima svizzera ha aggiornato i suoi followers di Instagram sul suo imminente cambio look. Ma non ha svelato subito cosa aveva intenzione di fare ai suoi capelli…Michelle ha persino chiesto ai fan di indovinare il suo nuovo taglio. Migliaia sono state le ipotesi dei fan, che non vedevano l’ora di ammirare la nuova chioma della conduttrice. Che, prima di decidere di darci un taglio, ha avuto mille ripensamenti. “Non lo voglio fare più!”, dice scherzando al suo parrucchiere, in uno dei video postati. “Per 25 anni son sempre stata così, è un momento decisivo della mia vita!”. È così che Michelle ha commentato la decisione di cambiare look. Siete curiosi di vedere il risultato. Eccolo per voi:

Ebbene sì,Michelle non ha stravolto la sua chioma! I capelli restano lunghi, leggermente scalati sulle punte, ma addio alla riga centrale classica. La conduttrice ha scelto una frangia spettinata. Che ne dite del suo cambiamento? A noi sembra più bella che mai.