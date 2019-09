Vieni da Me, Claudio Lippi in lacrime: la confessione alla figlia Federica

Claudio Lippi è ospite oggi a Vieni da Me e Caterina Balivo gli fa una bella sorpresa portando in studio la figlia Federica.

Kerima la moglie di Claudio Lippi fa arrivare al marito ospite a Vieni da Me, un bellissimo messaggio romantico e pieno d’amore che porta il conduttore alle lacrime: “Gliela farò pagare”. Poi Caterina Balivo gli mostra una tutina rosa della nipotina: “Questa è facilmente abbinabile a Mia che, anche se ha ormai sette anni, resta la mia piccolina. Mi auguro solo che non torni da scuola dicendo che è fidanzata perché se no…tempo al tempo”.

Vieni da Me, sorpresa a Claudio Lippi: arriva la figlia

In studio poi entra Federica, la figlia di Claudio Lippi e il conduttore dichiara: “Mi spiace molto di aver avuto un momento in cui ti ho lasciato un po’ sola con la mamma. Sei cresciuta con un mito del papà che forse così mito non era, ma sto recuperando. Noi lavoreremo insieme perché ci piacerebbe portare avanti un discorso televisivo di un certo tipo. Sento un po’ di perplessità da parte di chi è qui perché non sia abituati a vedere delle confessioni d’amore così dolci. Come te – dichiara a Caterina Balivo – Solo Maurizio Costanzo, è l’unico giornalista che sedendosi alle spalle dei suoi invitati ha tirato fuori delle verità e tu, Caterina, con la tua grazia ed educazione, mi hai fatto dire una cosa che non sapevo come fare ad esprimerla”. La figlia Federica dichiara che gli è mancato, ma poi crescendo si capisce che papà lavorava e lavorava anche per lei: “Quando potevo andavo a trovarlo e stavo con lui, pochi momenti, ma vissuti in pieno”.

