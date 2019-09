Aida Yespica ha una sorella, si chiama Nei: età, vita privata e profilo Instagram della bella venezuelana, ma c’è anche un ‘particolare’ retroscena.

Aida Yespica non ha certo bisogno di presentazioni. Il pubblico italiano la conosce bene, e soprattutto apprezza la sua increidibile bellezza e sensualità. I fan impazziscono per le sue forme da urlo e per tutte le foto ‘hot’ che pubblica quotidinamente su Instagram. Ma a differenza di quello che può apparire, Aida è molto riservata sulla sua vita privata e probabilmente non tutti sanno che ha una sorella di nome Nei. Bellissima e sensuale anche lei, è molto legata ad Aida: proviamo a conoscerla meglio, anche perché c’è un ‘particolare’ retroscena che la riguarda.

Aida Yespica, la sorella Nei: chi è, cosa fa nella vita e il ‘particolare’ retroscena che la riguarda

Aida Yespica è di origini venezuelane, ma è in Italia ormai da diversi anni. Il legame e l’affetto della bella showgirl per la sua famiglia sono cosa nota, ma non tutti sanno che Aida è particolarmente attaccata a sua sorella Nei. Altrettanto bella e sensuale, Nei è ancora più riservata della sua sorella maggiore. Il suo profilo Instagram conta poco più di 1000 followers e soprattutto solo 20 post pubblicati. Non è facile dunque sapere tutto di lei, nemmeno l’età è chiara. Quello che sappiamo, però, è che Nei ha un cognome diverso da Aida, perché le due condividono la stessa mamma ma non lo stesso papà. Nei Diaz, questo il nome della sorella della Yespica, che si è trasferita in Italia nel 2008, proprio per aiutare Aida con il figlio Aron, allora neonato.

Anche lei però ora è mamma, come dimostrano tutte le foto con sua figlia pubblicate su Instagram. E’ lei senza dubbio il suo grande amore, e indovinate un po’ come l’ha chiamata? Aida, proprio come la zia. Oggi la piccola ha 4 anni. Insomma, il legame tra Nei e Aida sembra davvero forte, come confermano anche alcuni post su Instagram che le vedono felici insieme. Incredibile anche la somiglianza tra le due, che sono davvero simili sia nei lineamenti che nei colori, oltre a essere entrambe incredibilmente sexy.

