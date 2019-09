Katia Pedrotti, ex concorrente del Grande Fratello, in un’intervista ha parlato del reality show a cui ha preso parte, sottolineando le differenze tra ieri ed oggi.

Nel 2004 ha partecipato al Grande Fratello: indimenticabile è stata la sua storia d’amore nella casa più spiata d’Italia con Ascanio Pacelli. I due si sono poi sposati ed hanno messo su una famiglia molto amata dal pubblico della televisione: sono genitori di due splendidi giovani, Matilde e Tancredi. L’ex gieffina in un’intervista al settimanale Vero ha detto la sua sul Grande Fratello di oggi, sottolineando le differenze con le edizioni passate.

Potrebbe interessarti anche:

Che fine ha fatto Katia Pedrotti del Grande Fratello? Come la ritroviamo

Katia Pedrotti è stata una delle concorrenti del Grande Fratello nel 2004 più amata di quell’edizione: sono passati 15 anni da quando ha partecipato al reality show e da lì sono cambiate tante cose. Ha svelato i suoi pensieri al settimanale Vero durante un’intervista.

“Il Grande Fratello nasce come esperimento sociologico e quando l’ho fatto io venivano reclutate personalità diverse e sconosciute, non “personaggi”. Oggi il GF è più spettacolo e meno esperimento. Si scelgono i partecipanti per fare ascolti. Per carità, scelta lecita, ma io il mio GF paleolitico non lo cambio con nessuno”: sono queste le parole dell’ex gieffina. La bionda milanese, oggi conduttrice di un programma di cucina su Alice TV, è ricordata ancora per la sua splendida storia d’amore con il suo attuale marito Ascanio Pacelli.