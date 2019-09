Elisabetta Canalis, trasparenze malandrine alla serata di premiazione degli Emmys a Los Angeles. Una rara occasione insieme al marito, Brian Perri.

Elisabetta Canalis, trasparenze malandrine per un’occasione speciale. La showgirl italiana ormai a Los Angeles è di casa. Non avrebbe potuto perdersi per nulla al mopndo la serata di premiazione degli Emmy Award, gli Oscar dedicati alla tv e alle serie più seguite. Come Il Trono di Spade premiato per l’ultima volta come migliore serie drammatica. Lei era lì, tra il pubblico, ma per l’occasione ha scelto un accompagnatore speciale. Non capita spesso infatti di vederla in compagnia del marito, il chirurgo Brian Perri. Elegantissimi entrambi, anche se slui ha scelto una mise più sobria.

Elisabetta Canalis, serata mondana: ma con lei c’è anche Brian

Elisabetta Canalis, come sappiamo bene, sui social è sempre attivissima. In particolare su Instagram, con stories continue sulla sua vita privata a pubblica. Più raro invece è vederla in compagnia di Brian che è persona discvreta anche se sa benissimi ci si è sposato. Per questo le ultime IG hanno un sapore particolarte. Ely in macchina, mentre stanno andando al Microsoft Theater sede dell’evento saluta i suoi fans. Lo fa in italiano, chiedendo se il look scelto per la serata sembra azzeccato. E si atteggia, perché tanto come confessa, il marito non capisce una parola di italiano. Poi però scatta il bacio, in favore di camera. E successivamente anche la festa, rigorosamente a base di un notissimo spumante italiano ben felice di metterle in mano una sua bottiglia.

Non è stata un’estate facile per Ely Canalis. Specia da quando i fans hanno dato per certa la rottura tra lei e Maddalena Corvaglia, l’amica del cuore negli ultimi vent’anni,. Un argoento del quale lei preferisce non parlare, evidentemente fa ancora troppo male. In compenso però nponha perso la voglia di divertirsi e di farsi vedere nelle occasioni che contano. Come questo, con il suo Brian.

