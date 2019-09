Andrea Ippoliti è recidivo: non sarebbe la prima volta che il compagno di Nathalie Caldonazzo tradisce la sua donna. Sentite cosa racconta l’ex moglie.

Andrea Ippoliti è recidivo: non sarebbe infatti la prima volta che il compagno di Nathalie Caldonazzo, da ieri sera ufficialmente ex, tradisce la sua donna. A Temptation Island Vip 2 l’ha fatto con la tentatrice Zoe e questo ha portato alla fine della loro storia. Ma prima l’avrebbe fatto anche con la sua ex moglie. Almeno, questo è quanto sostiene la donna, Daniela Pandini. Fino ad oggi era rimasta in silenzio anche dopo le prime due puntate del docu reality di Canale 5. Poi però dopo quello che ha visto nelle ultime ore e quello che è successo alla coppia, ha deciso di uscire allo scoperto.

Andrea Ippoliti, la clamorosoa confesisone dell’ex moglie

Andrea Ippoliti ha vissuto la sua peggiore serata a Temptation Island Vip 2019 dopo il falò di confronto con Nathalie Caldonazzo. Un faccia a faccia durissimo nel quale anche tutto il pubblico si è schierato dalla parte della showgirl. E la sua decisione finale di mollarlo è apparsa ineccepibile. Ma prima di lei li steso destino era toccato a qualcun’altra. Daniela Pandini dice di essere l’ex moglie di Andrea Ippoliti. E anche se ha un profilo social chiuso, dopo aver assostito al falò ha rivelato alcune verità scomode sull’uomo. Ha spiegato di essere in attesa che si concluda la pratica di divorzio, che sarà ufficiale a dicembre. Intanto però ha voluto dire la sua per sbugiardare quanto affernato da Ippoliti al falò.

L’uomo, nel confronto finale, ha detto che con le sue ex, una moglie per 15 anni e una compagna per 10, non ha mai avuto problemi: “Ma ha detto che non ha mai tradito? Tre anni fa ha tradito me – ha spiegato – cioè sua moglie. Lo hanno scoperto i nostri figli. Sono senza parole”. E poi ha spiegato che all’epoca aveva pensato che la punizione migliore sarebbe stata quella di mollare suo marito all’amante (proprio la Caldonazzo?). “Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te. Siamo senza parole e provo pena per te”, ha concluso la donna.

