View this post on Instagram

Oggi se ne va una colonna portante della mia famiglia. Per via di un tragico incidente. Scusate in anticipo se non mi sentirete per un po’ ma onestamente e’ stato un fulmine a ciel sereno e non ho voglia ne’ di fare ne’ di dire niente. Solo che ci mancherà’ tantissimo averlo qui fisicamente anche se so che il suo spirito e la sua energia rimarranno con noi. Buona nuova vita mio piccolo grande Ziggy. ❤️ per me sei e sarai sempre il chihuahua più bello del mondo. 🙏 #persempreilnostropiccolino