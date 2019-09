In questa ultima foto ripresa di spalle, Elisabetta Canalis è davvero straordinaria, ma un particolare dettaglio cattura l’attenzione di tutti, ecco cosa.

Avere 41 anni e non sentirli. Ebbene si. Nonostante poche settimane fa Elisabetta Canalis abbia compiuto gli anni, l’ex velina mostra sempre una gran forma fisica. Il suo canale Instagram, infatti, è ricco di foto che lo testimoniano. Così come quella pubblicate poche ore fa. Che, com’è giusto che sia, ha catturato l’attenzione di tutti. È al mare, la bella velina mora di Striscia la Notizia di qualche anno fa. E decide di farsi immortalare così: di spalle con un lato b in vista mentre lei guarda l’orizzonte. Insomma, una visione davvero spettacolare. Tuttavia, a destare la curiosità di un utente social in particolare è un dettaglio. Siete curiosi di conoscerlo anche voi? Ve lo sveliamo immediatamente.

Elisabetta Canalis, lato b in vista: quel dettaglio ‘colpisce’

Una foto che, senza alcun dubbio, avrà lasciato tutti senza fiato. Non soltanto per la particolare bellezza di Elisabetta Canalis, ma anche per un ‘particolare’ dettaglio che non è assolutamente passato inosservato agli occhi di un utente social. Come dicevamo precedentemente, in suddetto scatto, pubblicato poche ore da dall’ex velina di Striscia la Notizia sul suo account ufficiale su Instagram, la bella Canalis si lascia immortalare mentre, di spalle, si gusta l’orizzonte. Tuttavia, nonostante ci sia da ammirare altro nella foto in questione, come ad esempio la perfetta forma fisica di Elisabetta, c’è chi, come dicevamo, nota altro. Curiosi? Vi mostriamo dapprima la foto:

Lo avete notato anche voi? Beh, è davvero facile. Dietro le spalle di Elisabetta si scorge, infatti, un’ombra davvero ‘insolita’. Ed, infatti, è proprio questo che un followers di Elisabetta fa prontamente notare. Scatenando una ‘paurosa’ reazione dell’ex velina:

Cosa sarà, secondo voi?

