Ilaria D’Amico, imbarazzo sul palco: è successo nella premiazione dei Best Fifa Awards 2019. Con Josè Mourinho non tutto è andata come da programma.

Ilaria D’Amico, imbarazzo sul palco: la compagna di Gigi Buffon mastica pane e calcio da molto tempo, quindi sulla materia è preparatissima. Ma ogni tanto capita di imbattersi in personaggi forti, come Josè Mourinho. E così quello che era stato preparato con uhn simpatico siparietto rischia di trasformarsi, come successo nelle ultime ore, in una situazione imbarazzante. Un video che in poco tempo è diventato virale, anche se la popolarissima conduttrice Sky avrebbe volentieri evitato. Adesso però sa che le domande sulla carriera, specie a chi al momento è fermo, non sono sempre gradite.

Potrebbe interessarti anche:

Ilaria D’Amico, che imbarazzo sul palco: Josè Mourinho è scappato

Ilaria D’Amico è stata chiamata per condurre una serata importante, quella delle premiazioni per i Best Fifa Awards 2019. Come importante era la location, il Teatro alla Scala per una sera prestato al mondo del calcio. Ad un certo punto della serata è stata presnetato la foemaziokne ‘Top 11’ della passata stagione con tutti i migliori giocatori. Poi è salito sul palco Josè Mourinho, attualmente disoccupato dopo aver vinto tantissimo. Così la bella Iralia ha voluto coinvolgerlo chiedendogli quale sarebbe stato secondo lui l’allenatore ideale per quella squadra di fenomeni. “Sicuramente uno disoccupato come me, o Fabio Capello o Walter Zenga, non si possono allenare due squadre contemporaneamente“, ha risposto lui senza scomporsi.

Poteva finire lì. Invece lei ha sottolineato l’onestà del tecnico per avere ammesso la sua attuale condizione di nullafacente, seppure milionario e non per sua volontà. A quella frase, Mourinho non ha resistito un secondo di più sul palco e se n’è andato senza più parlare. Lei ha cercato di trattenerlo e richiamarlo, inutilmente. Così la serata è andata avanto, ma ormai la frittata davanti al pubblico mondiale era fatta. Più diplomatico era stato qualche ora prima Alessandro Alciato che su Sky Sport aveva chiesto all’ex allenatore dell’Inter se lo potevamo vedere sulla panchina del Real Madrid. “No, la mia unica panchina è quella di casa” aveva risposto ironicamente lui. Ma l’argomento non è piacvevpole, almeno fino a quando non avrà trovato un nuvo lavoro. E adesso la sa anche la D’Amico.

Per rimanere sempre aggiornato sui programmi tv più belli CLICCA QUI