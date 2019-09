Laura Pausini, profilo hackerato: appaiono immagini strane tra i suoi post, l’allarme è scoppiato solo negli ultimi minuti ed è intervenuto anche il suo staff

Laura Pausini sta vivendo sicuramente un momento di forte tribolazione. Purtroppo, nelle ultime ore è stato scoperto che il suo profilo Instagram è stato hackerato. La cantante romagnola è reduce da un lunghissimo tour con Biagio Antonacci lungo l’intera penisola italiana. Adesso, come è comprensibile, avrebbe voluto concedersi un po’ di relax. Ma, a quanto pare, non è possibile. E non lo sarà fino a quando non si verrà a capo di questa vicenda. La cantante, infatti, è stata vittima di un attacco hacker. Di persone che si sono impossessate degli accessi al suo account Instagram e stanno pubblicando degli annunci pubblicitari a raffica.

Laura Pausini, profilo Instagram hackerato: spuntano foto e post strani

E’ molto amata dal suo pubblico, Laura Pausini. Il suo profilo Instagram è seguito da migliaia e migliaia di persone che ogni giorno tengono ad informarsi su cosa fa e cosa ha da dire. Stavolta, però, c’era qualcosa di veramente troppo strano tra i post pubblicati dalla cantante. Insomma, sul suo profilo è apparsa un’immagine con la scritta: “Regalo Iphone”.

Subito, i suoi fan si sono preoccupati ed hanno sospettato fosse accaduto qualcosa di poco ‘chiaro’. Così, allertato lo staff, è intervenuto tempestivamente per spiegare la situazione al pubblico. Una giornata abbastanza ‘intensa’ quella appena iniziata per Laura Pausini. Già, perché adesso con il suo staff dovrà fare di tutto per recuperare il profilo Instagram. Quello che è successo è molto irritante per un personaggio pubblico. Anzi, probabilmente, lo sarebbe per chiunque. Sul profilo di Laura sono spuntati annunci pubblicitari di diversi prodotti, tra i quali iPhone, Apple Watch e MacBook. In uno di questi annunci si scriveva anche ‘Regalo’. Insomma, una vera e propria trappola per tanta gente che magari ci ha creduto ed è caduta nella trappola dei malfattori.