A Temptation Island Vip ha fatto il suo ingresso Alex Belli e Delia Duran: ecco la dura stoccata di Mila Suarez alla neo coppia del programma.

Come raccontato in un nostro precedente articolo, durante la terza puntata di Temptation Island Vip ha fatto il suo ingresso nel programma una nuova coppia. Ebbene si. Non solo Gabriele Pippo e Silvia Tirado hanno deciso di sbarcare in Sardegna quando, ormai, il viaggio nei sentimenti era già iniziato, ma anche Alex Belli e Delia Duran vi hanno preso parte nettamente in ritardo. E proprio ieri, sebbene in tarda serata, la neo coppia è giunta all’Is Morus Relais. Pronta a catapultarsi in questa nuova esperienza televisiva. Ma, soprattutto, pronta a mettere a dura prova il loro sentimento. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista per Nuovo, Mila Suarez ha lanciato una chiara stoccata ad entrambi.

Potrebbe interessarti anche:

Mila Suarez, la stoccata ad Alex e Delia per la partecipazione a Temptation Island Vip

In seguito alla partecipazione di Alex Belli e Delia Duran alla seconda edizione di Temptation Island Vip, è arrivata la dura reazione di Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore di Centovetrine. Sapevamo che sarebbe arrivata. Ed, in effetti, così è stato. In una recente intervista per il settimanale Nuovo, di cui il direttore è Riccardo Signoretti, la modella ha lanciato alla neo coppia del programma di Canale 5 una dura stoccata. Stando a quanto si legge sulle pagine del giornale, la Suarez è convinta che entrambi stiano insieme soltanto per affari. E che, quindi, tra di loro non ci sia affatto un sentimento d’amore. Ma c’è dell’altro. Perché, come dicevamo, Mila ci va giù pesante. La modella, infatti, è convinta che entrambi abbiano partecipato al programma soltanto per apparire. E che la loro ‘popolarità’ attuale sia frutto di quel confronto che, mesi fa, entrambi hanno avuto nella casa del Grande Fratello.

Per ulteriori news su Temptation Island Vip –> clicca qui