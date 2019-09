Temptation Island Vip, i 5 momenti più esilaranti della terza puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi.

È andata in onda ieri la terza attesissima puntata di Temptation Island Vip, la versione del reality dei sentimenti dedicata ai volti noti. Una puntata ricca di colpi di scena. Lacrime, liti, ma anche tante risate. Ripercorriamo insieme alcuni tra i momenti più esilaranti del terzo appuntamento. Noi ne abbiamo trovati 5!

Per conoscere nel dettaglio le coppie che partecipano al reality CLICCA QUI

Temptation Island Vip, ecco i 5 momenti più esilaranti della terza puntata

“Ma chi sei Bradley Cooper?” – È così che Anna Pettinelli commenta la performance del suo fidanzato Stefano Andrea Macchi, impegnato in un sentito duetto con la tentatrice Cecilia. La canzone interpeteta era ‘Shallow’, il capolavoro di Lady Gaga e Bradley Cooper. Da qui, la battuta della Pettinelli, visibilmente gelosa per qualche sguardo d’intesa di troppo tra i due. La speaker in versione ‘gelosa’ è davvero uno spasso!

È così che Anna Pettinelli commenta la performance del suo fidanzato Stefano Andrea Macchi, impegnato in un sentito duetto con la tentatrice Cecilia. La canzone interpeteta era ‘Shallow’, il capolavoro di Lady Gaga e Bradley Cooper. Da qui, la battuta della Pettinelli, visibilmente gelosa per qualche sguardo d’intesa di troppo tra i due. La speaker in versione ‘gelosa’ è davvero uno spasso! “Mi dice che devo fare il trapianto” – Il nuovo arrivato Gabriele Pippo ci ha regalato, in poco tempo, tantissimi momenti divertenti. Ieri, una confessione ‘shock’ durante il falò con Alessia. A Gabriele hanno particolarmente infastidito gli apprezzamenti estetici che la sua fidanzata Silvia ha rivolto al tentatore Valerio. Il motivo? Sembra che per lui, Silvia, non ha sempre grandi complimenti. “Mi dice che devo fare il trapianto ai capelli, e che i suoi ex sono più belli di me”. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Il nuovo arrivato Gabriele Pippo ci ha regalato, in poco tempo, tantissimi momenti divertenti. Ieri, una confessione ‘shock’ durante il falò con Alessia. A Gabriele hanno particolarmente infastidito gli apprezzamenti estetici che la sua fidanzata Silvia ha rivolto al tentatore Valerio. Il motivo? Sembra che per lui, Silvia, non ha sempre grandi complimenti. “Mi dice che devo fare il trapianto ai capelli, e che i suoi ex sono più belli di me”. Se il buongiorno si vede dal mattino… Gli strani versi di Nathaly Caldonazzo – Natahaly Caldonazzo è stata protagonista assoluta della serata. Dopo un accesissimo falò di confronto col fidanzato Andrea Ippoliti, ha deciso di alzarsi e andare via durante la visione dei video, senza neanche salutarlo. La loro storia sembra davvero finita, ma durante il confronto, la Caldonazzo si lascia andare ad alcuni versi davvero esilaranti…Nathaly alludeva al desiderio del suo fidanzato per la giovane tentatrice Zoe. Nonostante la rabbia della Caldonazzo, il risultato è stato molto divertente.

– Natahaly Caldonazzo è stata protagonista assoluta della serata. Dopo un accesissimo falò di confronto col fidanzato Andrea Ippoliti, ha deciso di alzarsi e andare via durante la visione dei video, senza neanche salutarlo. La loro storia sembra davvero finita, ma durante il confronto, la Caldonazzo si lascia andare ad alcuni versi davvero esilaranti…Nathaly alludeva al desiderio del suo fidanzato per la giovane tentatrice Zoe. Nonostante la rabbia della Caldonazzo, il risultato è stato molto divertente. La ‘particolare’ rivisitazione di Ghost – Ancora lui, Gabriele Pippo, si rende protagonista di una particolare rivisitazione del famoso film Ghost. Insieme a una tentatrice, simula la famosa scena della creazione del vaso. Una scena che, con Gabriele, diventa esilarante: il concorrente continua a ripetere “Come sei delicata”, alla maniera di De Sica. Ma la fidanzata Silvia, nel vedere questa scena, non è sembrata molto divertita…Gabriele si è avvicinato un po’ troppo alla single!

Ancora lui, Gabriele Pippo, si rende protagonista di una particolare rivisitazione del famoso film Ghost. Insieme a una tentatrice, simula la famosa scena della creazione del vaso. Una scena che, con Gabriele, diventa esilarante: il concorrente continua a ripetere “Come sei delicata”, alla maniera di De Sica. Ma la fidanzata Silvia, nel vedere questa scena, non è sembrata molto divertita…Gabriele si è avvicinato un po’ troppo alla single! Il balletto sexy di Andrea – Stefano Andrea Macchi, fidanzato della Pettinelli, sembra davvero a suo agio con la single Cecilia. Tra loro tantissimi momenti divertenti e gag esilaranti, come il balletto ‘sensuale’ improvvisato da Andrea. Con la voce intona il motivetto di You can leave your hat on.. E parte il balletto sexy. Date un’occhiata:

Le risate non sono affatto mancate nell’ultima puntata di Temptation Island Vip. Non ci resta che attendere il prossimo lunedì per scoprire i nuovi 5 momenti più esilaranti della prossima puntata. Noi non vediamo l’ora, e voi?