Ascolti tv 23 settembre: dopo un inizio di stagione stentato Temptation Island Vip risale e avvicina Montalbano. Altra conferma per Stefano De Martino su Rai 2.

Ascolti tv 23 settembre: il nuovo confronto in prima serata tra la replica de Il Commissario Montalbano e la terza puntata di Temptation Island Vip 2019 era il confronto più atteso. Un verdetto ufficiale espresso poco fa dai dati, con la conferma di quello che è il ttend del momento. Ma intanto Alessia Marcuzzi può finalmente tormnare a sorriedere perché dopo una partenza faticosa il suo docu reality sta prendendo sempre più piede tra gli spettatori. Non sono paragonabili agli ascolti estivi, ma i suoi numeri cominciando ad essere finalmente convincenti. Così come la Marcuzzi che è finalmente entrata nella parte.

Ascolti Tv: a vincere la serata è Il commissario Montalbano, con ‘Gli arancini di Montalbano’ che su Rai 1 totalizza 4 milioni 733mila spettatori per il 20,9% di share. Progresso importante per Temptation Island Vip su Canale 5 con 3 milioni 34mila persone e il 19,4% di share. Ma continua anche a sorprendere Stefano De Martino al timone da questa stagione di Stasera tutto è possibile. Nonostante una concorrenza agguerrita ha messo insieme 1.396.000 spettatori pari al 7,3%.Un segnale importante che dimostra come la scommessa di Rai 2 abbia colto nel segno, visti che è salito dal 6% della settimana scorsa.

A sorridere però è anche Barbara d’Urso. Lunedì 23 settembre la conduttrice Mediaset ancora una volta ha batgtuto la concorrenza de La Vita in Diretta. Il talk show di Rai 1 è stato visto da 1.094.000 spettatori con il 10.7% nella prima parte, 1.404.000 (per il 13.3%) nel programma vero e proprio. Su Canale5 invece Pomeriggio Cinque è salito al 16.2% con 1.609.000 spettatori nella prima parte e al 17% con 1.876.000 spettatori nella seconda. Numeri importanti che testimoniano l’affetto del pubblico per Barbarella.

