Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno fatto emozionare e sognare il pubblico con la loro storia da favola, nata dopo un iniziale rifiuto da parte di lui a Uomini e Donne. L’inizio burrascoso, però, non ha compromesso il seguito della loro relazione, che continua a gonfie vele, come dimostrano i loro post sui social. I due sono molto uniti e affiatati, e non fanno nulla per nasconderlo, anzi cercano anche di trascorrere tanto tempo insieme, nonostante la distanza e gli impegni di lavoro di entrambi. Nelle ultime storie Instagram, Teresa ha fatto un annuncio che ha fatto emozionare i fan: la splendida notizia riguarda la sua storia d’amore con Andrea.

Teresa Langella e Andrea, l’annuncio che fa emozionare i fan: splendida notizia per la coppia

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono molto innamorati e lo dimostrano quotidianamente sui social. I due sono spesso costretti a stare lontani perché lei vive in Campania e lui è veneto, e sono tanti gli impegni di lavoro che li tengono distanti. Ora però una splendida notizia ha reso felici i fan. A quanto pare Andrea e Teresa sono pronti ad andare a convivere. L’ex tronista ha fatto delle storie Instagram in cui ha condiviso la sua emozione per questo grande passo che la attende, ma ha anche confessato che sta avendo difficoltà a trovare la casa giusta per lei e Andrea.

La coppia ha intenzione di acquistare un appartamento a Milano, e Teresa vuole trovare la casa perfetta: ‘Vogliamo comprare, quindi dovremo starci per sempre, non è facile trovare quella giusta’. Teresa ha chiesto ai fan di aiutarla nella ricerca di un appartamento a Milano, sperando di trovare qualcosa che la faccia subito sentire ‘a casa’ appena entrata. Alla coppia i nostri migliori auguri di una vita felice insieme!

