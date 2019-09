Temptation Island VIP, Andrea Ippoliti e Zoe stanno insieme? L’indizio ha sconvolto i fan: ecco di che si tratta.

La terza puntata di Temptation Island VIP ha visto il falò di confronto tra Andrea Ippoliti e la, ormai ex, Nathaly Caldonazzo. Durante l’incontro i toni sono stati alti e scortesi al punto da far intervenire la conduttrice Alessia Marcuzzi. Dopo un lungo confronto acceso i due hanno lasciato il programma separati: nel villaggio dei sentimenti, il fidanzato Andrea ha conosciuto Zoe, con la quale ha condiviso tutti i giorni della sua esperienza. Terminato il reality show per la coppia, la tentatrice e l’ex concorrente pare che ora stiano insieme! Un indizio curioso ha sconvolto i fan: diamo un’occhiata.

Per scoprire tutte le coppie ancora in gioco CLICCA QUI

Temptation Island VIP, Andrea Ippoliti e Zoe stanno insieme? L’indizio che ha sconvolto i fan

Nel villaggio delle tentazioni potrebbe esser nato una nuova coppia, quella composta dalla single Zoe e dall’ex concorrente Andrea Ippoliti. In Temptation Island VIP erano inseparabili: ora che sono usciti pare si siano regalati qualche ora insieme.

I due hanno postato una Instagram story nello stesso ristorante con lo stesso piatto, ad ora di pranzo. Poco dopo le foto però sono state cancellate: avranno qualcosa da nascondere? Forse sì o forse devono aspettare il termine del programma per ufficializzare la loro storia. O sono rimasti semplicemente in buoni rapporti? Purtroppo la verità non è ancora salita a galla: che i due fossero nello stesso luogo allo stesso orario è certo. Non potrebbe mai esser stato un caso!