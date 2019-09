Al Bano e la rivelazione choc del suo amico musicista Masakela: ‘Io so tutto su Ylenia Carrisi, ecco dov’è’, dichiarazioni che lasciano senza parole.

Al Bano Carrisi ha scritto pagine indimenticabili della storia della musica italiana, e non solo. Il cantante pugliese ha fatto innamorare il pubblico per la sua voce inimitabile e anche per la meravigliosa storia d’amore con Romina Power. Al Bano e Romina hanno vissuto il terribile dolore della scomparsa della figlia Ylenia nel 1993, che recentemente Romina ha ricordato su Instagram. Un caso di cronaca davvero incredibile, che è rimasto sempre irrisolto in tutti questi anni, anche se per legge la ragazza è stata dichiarata morta. La rivelazione incredibile di un musicista, amico di Al Bano, ha lasciato tutti senza parole: ecco cos’è successo.

Al Bano, la rivelazione dell’amico Masakela: ‘So tutto su Ylenia, ecco dov’è’

La vita di Al Bano e Romina è stata caratterizzata dal grande dolore per la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. Tante le voci che sono girate sulla giovane donna, che era partita per un viaggio negli Stati Uniti e non è mai piiù tornata a casa. Tanti gli avvistamenti in questi anni, da parte di gente che diceva di averla vista viva, tante le false speranze date alla famiglia.

Oggi Ylenia avrebbe 49 anni, e sta tornando alla luce una delle ultime dichiarazioni rilasciate dal trombettista e musicista Masakela, amico di Al Bano morto nel 2018, che è stato l’ultimo, secondo la polizia, ad aver visto Ylenia a New Orleans prima della sua scomparsa, tanto che nel suo zaino all’epoca furono trovati alcuni oggetti appartenenti alla figlia di Al Bano, ma non ci furono elementi per incolparlo della sua scomparsa. Secondo Masakela, Ylenia sarebbe sempre stata viva: ‘Io so che lei è viva e sta bene, è al sicuro’. Queste parole hanno riacceso la flebile fiammella della speranza dei familiari della donna. Non resta che attendere nuovi eventuali sviluppi su questa dolorosa vicenda.

