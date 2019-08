Romina Power ricorda con un post su Instagram la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1993: le sue parole sono strazianti e spezzano il cuore.

Romina Power non ha mai dimenticato sua figlia Ylenia Carrisi. Naturale, viene da dire, visto che la ragazza è scomparsa in circostanze mai chiarite il 31 dicembre nel 1993 e da allora non si è mai saputo nulla di lei, tanto che vent’anni dopo è stata dichiarata morta. Una storia incredibile quella della famiglia Carrisi, che viene ancora oggi ricordata come un evento assurdo e tragico. Romina, che ultimamente aveva fatto preoccupare i suoi fan per un intervento chirurgico, non manca mai di dedicare di tanto in tanto un pensiero a sua figlia. E lo ha fatto anche con l’ultimo post pubblicato su Instagram: le sue parole spezzano il cuore.

Potrebbe interessarti anche:

Romina Power, il post per ricordare la figlia Ylenia Carrisi: parole che spezzano il cuore

Romina Power non si è mai data pace per la scomparsa improvvisa della figlia Ylenia, e mai lo farà. La cantante è ancora attaccata alla speranza che la sua ‘bambina’ sia viva, e ogni tanto pubblica le sue foto sui social, sperando che qualcuno anche dall’altra parte del mondo possa magari riconoscerla in quelle immagini, e aiutarla a tornare a casa. Per questo anche oggi Romina ha voluto dedicare alla figlia l’ennesimo post su Instagram, pubblicando una sua foto da ragazzina.

L’immagine è evidentemente datata e ritrae la bella Ylenia in costume da bagno. La dedica, tradotta dall’inglese, recita: ‘La mia bellissima Ylenia tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e felici’. Le parole della Power sono strazianti e spezzano il cuore, perché dimostrano come la sua vita non sia mai stata più la stessa da quando Ylenia è scomparsa. Un evento talmente tragico da aver inevitabilmente scombussolato anche gli equilibri familiari e di coppia di Al Bano e Romina, che oggi si sono molto riavvicinati, ma che portano sempre nel cuore questo lancinante dolore.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI