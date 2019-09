Belen Rodriguez, incidente ‘hot’: la showgirl si piega in avanti, ma la gonna è troppo corta. Ecco le immagini ‘bollenti’ pubblicate sul suo Instagram.

Basta poco a Belen Rodriguez per far impazzire i suoi fan. Su Instagram, poi, la bellissima showgirl ha una vera e propria schiera di fedelissimi followers, che la seguono attivamente sui social. E per loro, qualche ora fa, una bellissima sopresa. Una sorpresa che possiamo definire ‘hot’. La sexy moglie di Stefano De Martino mostra allo specchio l’abito che indossa. Una abito davvero corto: la situazione diventa bollente quando la showgirl si piega in avanti…Le immagini infiammano Instagram. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez, incidente ‘hot’ allo specchio: la gonna è troppo corta

Temperatura altissima nelle Instagram Stories di Belen Rodriguez. La sexy argentina si è preparata a uno shooting qualche ora fa. Ma poteva non mostrare il suo look ai suoi adorati followers? La risposta, ovviamente, è no. Belencita ha dato il via a una serie di stories alquanto bollenti, in cui mostra allo specchio il suo abito. Un total black, dalla gonna davvero corta:

La gonna dell’abito di Belen è davvero corta: gli occhi cadono tutti lì. Ma le immagini diventano ancora più ‘hot’ quando la Rodriguez si piega un po’ troppo in avanti, in una posa davvero bollente. Ecco un fermo immagine del video postato dalla showgirl nelle sue stories:

Insomma, Belen ha deciso di far girare letteralmente la testa ai suoi followers. Che nonostante siano abituati alla sua bellezza, ne restano sempre incantati. Che dire, Stefano De Martino è indubbiamente uno degli uomini più invidiati del mondo!